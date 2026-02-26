Męskie Granie oddaje hołd legendzie – „Byłeś serca biciem” Tribute to Andrzej Zaucha

fot. Wojtek Dobrogojski

Męskie Granie to coroczne święto polskiej muzyki – niezapomniane spotkanie, podczas którego można przeżywać muzykę tu i teraz, w towarzystwie bliskich. Każdego roku na trasie pojawiają się wyjątkowe projekty specjalne, które można usłyszeć tylko w ramach tej inicjatywy.

W 2026 roku jednym z takich projektów będzie koncert dedykowany legendzie polskiej muzyki rozrywkowej – Andrzejowi Zausze. Projekt nosi tytuł „Byłeś serca biciem” – Tribute to Andrzej Zaucha i wystąpią w nim: Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra. Koncerty odbędą się w Gdańsku (18 lipca) i Krakowie (8 sierpnia). Bilety dostępne są na eBilet.pl.

Artysta, który wiedział, czym jest groove

Tegoroczna trasa Męskie Granie, sponsorowana przez Żywiec, oddaje hołd jednemu z najwybitniejszych wokalistów w historii polskiej muzyki – Andrzejowi Zausze. W latach 70. współtworzył legendarne zespoły Dżamble i Anawa, koncertując jako wokalista oraz muzyk – doskonale grał na perkusji i saksofonie. W latach 80. rozwijał swoją karierę solową, wydając takie przeboje jak: „Byłaś Serca Biciem”, „Myśmy Byli Sobie Pisani” czy „Bądź Moim Natchnieniem”.

Choć jego karierę przerwała przedwczesna śmierć w 1991 roku, pozostawił po sobie niezapomniane płyty, nagrania radiowe i teledyski. Dwa koncerty w ramach Męskiego Grania będą okazją, by docenić jego wszechstronny talent i wyjątkową osobowość.

Jan Taraszkiewicz, twórca projektu, podkreśla:

„Wielu muzyków wspomina, że Andrzej Zaucha miał to 'coś’, co trudno nazwać słowami – timing, groove, swing. Afroamerykańskie gatunki takie jak jazz, soul, blues i funk były mu bardzo bliskie. Zawsze śpiewał i nagrywał piosenki 'na setkę’ – perfekcyjnie, z precyzją i niesamowitym feelingiem.”

Hołd dla wyjątkowego talentu

Podczas koncertów projektu muzycy przypomną utwory Andrzeja Zauchy, pokazując go jako człowieka, który umiał celebrować życie. Nowe aranżacje jego piosenek będą bliskie ulubionym stylom artysty: funk, soul, jazz, z mocnym akcentem rozbudowanej sekcji dętej.

Projekt przygotował Mateusz Szmigel – krakowski muzyk, dyrygent i producent, który skompletował 14-osobowy zespół. Na scenie towarzyszyć mu będą wyjątkowi wokaliści: Ewa Bem, Igor Herbut, Piotr Zioła, Ofelia i Wiktor Waligóra.

Publiczność usłyszy zarówno największe przeboje, jak i mniej znane, lecz równie cenne utwory Zauchy, obejmujące wszystkie etapy jego kariery – od zespołów Dżamble i Anawa, przez duety, aż po działalność solową. Dodatkowo zaprezentowane zostaną fragmenty wywiadów i programów telewizyjnych z udziałem artysty. Oprawę wizualną zapewni VJ, miksujący obrazy i ujęcia na żywo, a koncert poprowadzi Piotr Metz.

Nad projektem czuwa nowopowstała Fundacja im. Andrzeja Zauchy, w skład której wchodzą m.in. córka artysty – Agnieszka Zaucha, muzycy, przyjaciele oraz nowe pokolenie miłośników talentu Zauchy.

Daty koncertów projektu „Byłeś serca biciem”