Męskie Granie 2025 za nami. Znamy szczegóły przyszłorocznej edycji!

Męskie Granie 2026 – daty i miasta

Organizatorzy ogłosili już terminy 17. edycji trasy. W 2026 roku Męskie Granie odwiedzi sześć miast:

Żywiec – 26-27 czerwca (Amfiteatr pod Grojcem),

Poznań – 10-11 lipca (Park Cytadela),

Gdańsk – 17-18 lipca (Polsat Plus Arena),

Wrocław – 31 lipca – 1 sierpnia (Pola Marsowe),

Kraków – 7-8 sierpnia (Muzeum Lotnictwa),

Warszawa – 21-22 sierpnia (Lotnisko Bemowo).

Sprzedaż biletów – kiedy i gdzie kupić?

Przedsprzedaż biletów na Męskie Granie 2026 rozpocznie się 26 sierpnia o 12:00 dla użytkowników Allegro Smart! na stronie Allegro. Otwarta sprzedaż dla wszystkich fanów wystartuje dzień później, 27 sierpnia o 12:00 na eBilet.pl.

Ceny biletów w przedsprzedaży:

bilet jednodniowy (piątek lub sobota) – 260 zł,

karnet dwudniowy – 440 zł.

Po ogłoszeniu line-upu ceny będą wynosić:

bilet jednodniowy – 289 zł,

karnet dwudniowy – 489 zł.

Płatność za bilety możliwa będzie wyłącznie za pomocą BLIKA, który został oficjalnym partnerem trasy.

Żywiec zapowiada wyjątkową edycję