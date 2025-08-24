Szukaj
2025.08.24

Męskie Granie 2025 za nami. Znamy szczegóły przyszłorocznej edycji!

Foto: @ishootmusic

Finał Męskiego Grania 2025 na Lotnisku Bemowo

16. edycja kultowej trasy Męskie Granie zakończyła się wielkim finałem w Warszawie. Na scenie wystąpili m.in. Sistars, którzy powrócili specjalnie na trasę po latach nieobecności, projekt Męskie Granie Przedstawia: Zalewski X T.Love, a także Męskie Granie Orkiestra 2025 w składzie: Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król. Orkiestra wykonała singiel „To bardzo ziemskie”, a dodatkową atrakcją był powrót Beaty Kozidrak na scenę po dziewięciu miesiącach przerwy.

@cgm.plMrozu, Igo i Krzysiek Zalewski oddali hołd Stanisławowi Soyce podczas Męskiego Grania #StanislawSoyka #Tolerancja #Mrozu #Igo #KrzysiekZalewski #MeskieGranie #cgm♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

16. edycja – projekty specjalne i muzyczne powroty

Tegoroczna trasa obejmowała 144 koncerty i 66 projektów specjalnych. Publiczność mogła usłyszeć wyjątkowe koncerty przygotowane wyłącznie na Męskie Granie, m.in.: Lady Pank Gra Pierwszą Płytę, Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta, Mystic.30, Masecki Prezentuje: Klasyka Na Męskim Graniu feat. Sophia Munoz.

Ogromne emocje wzbudził też występ zespołu Sistars, którzy pojawili się na scenie po raz pierwszy od 2012 roku.

@cgm.plMrozu – „Szerokie wody” – Męskie Granie #Mrozu #MeskieGranie #szerokiewody #cgm

♬ original sound – CGM.PL

 

Męskie Granie 2026 – daty i miasta

Organizatorzy ogłosili już terminy 17. edycji trasy. W 2026 roku Męskie Granie odwiedzi sześć miast:

Żywiec – 26-27 czerwca (Amfiteatr pod Grojcem),

Poznań – 10-11 lipca (Park Cytadela),

Gdańsk – 17-18 lipca (Polsat Plus Arena),

Wrocław – 31 lipca – 1 sierpnia (Pola Marsowe),

Kraków – 7-8 sierpnia (Muzeum Lotnictwa),

Warszawa – 21-22 sierpnia (Lotnisko Bemowo).

Sprzedaż biletów – kiedy i gdzie kupić?

Przedsprzedaż biletów na Męskie Granie 2026 rozpocznie się 26 sierpnia o 12:00 dla użytkowników Allegro Smart! na stronie Allegro. Otwarta sprzedaż dla wszystkich fanów wystartuje dzień później, 27 sierpnia o 12:00 na eBilet.pl.

Ceny biletów w przedsprzedaży:

bilet jednodniowy (piątek lub sobota) – 260 zł,

karnet dwudniowy – 440 zł.

Po ogłoszeniu line-upu ceny będą wynosić:

bilet jednodniowy – 289 zł,

karnet dwudniowy – 489 zł.

Płatność za bilety możliwa będzie wyłącznie za pomocą BLIKA, który został oficjalnym partnerem trasy.

Żywiec zapowiada wyjątkową edycję

– „Tegoroczne Męskie Granie przyniosło wiele wspaniałych artystycznych spotkań. Zaprosiliśmy licznych artystów, którzy swoje projekty zdecydowali się zaprezentować jedynie u nas. To były niezapomniane chwile dla fanów polskiej muzyki. Nie zatrzymujemy się, przed nami 17. edycja wydarzenia i już pracujemy nad tym, aby była równie wyjątkowa” – podkreśla Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec.

