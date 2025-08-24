Męskie Granie 2025 za nami. Znamy szczegóły przyszłorocznej edycji!

Foto: @ishootmusic
Finał Męskiego Grania 2025 na Lotnisku Bemowo
16. edycja kultowej trasy Męskie Granie zakończyła się wielkim finałem w Warszawie. Na scenie wystąpili m.in. Sistars, którzy powrócili specjalnie na trasę po latach nieobecności, projekt Męskie Granie Przedstawia: Zalewski X T.Love, a także Męskie Granie Orkiestra 2025 w składzie: Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król. Orkiestra wykonała singiel „To bardzo ziemskie”, a dodatkową atrakcją był powrót Beaty Kozidrak na scenę po dziewięciu miesiącach przerwy.
@cgm.plMrozu, Igo i Krzysiek Zalewski oddali hołd Stanisławowi Soyce podczas Męskiego Grania #StanislawSoyka #Tolerancja #Mrozu #Igo #KrzysiekZalewski #MeskieGranie #cgm♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL
16. edycja – projekty specjalne i muzyczne powroty
Tegoroczna trasa obejmowała 144 koncerty i 66 projektów specjalnych. Publiczność mogła usłyszeć wyjątkowe koncerty przygotowane wyłącznie na Męskie Granie, m.in.: Lady Pank Gra Pierwszą Płytę, Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta, Mystic.30, Masecki Prezentuje: Klasyka Na Męskim Graniu feat. Sophia Munoz.
Ogromne emocje wzbudził też występ zespołu Sistars, którzy pojawili się na scenie po raz pierwszy od 2012 roku.
@cgm.plMrozu – „Szerokie wody” – Męskie Granie #Mrozu #MeskieGranie #szerokiewody #cgm
Męskie Granie 2026 – daty i miasta
Organizatorzy ogłosili już terminy 17. edycji trasy. W 2026 roku Męskie Granie odwiedzi sześć miast:
Żywiec – 26-27 czerwca (Amfiteatr pod Grojcem),
Poznań – 10-11 lipca (Park Cytadela),
Gdańsk – 17-18 lipca (Polsat Plus Arena),
Wrocław – 31 lipca – 1 sierpnia (Pola Marsowe),
Kraków – 7-8 sierpnia (Muzeum Lotnictwa),
Warszawa – 21-22 sierpnia (Lotnisko Bemowo).
Sprzedaż biletów – kiedy i gdzie kupić?
Przedsprzedaż biletów na Męskie Granie 2026 rozpocznie się 26 sierpnia o 12:00 dla użytkowników Allegro Smart! na stronie Allegro. Otwarta sprzedaż dla wszystkich fanów wystartuje dzień później, 27 sierpnia o 12:00 na eBilet.pl.
Ceny biletów w przedsprzedaży:
bilet jednodniowy (piątek lub sobota) – 260 zł,
karnet dwudniowy – 440 zł.
Po ogłoszeniu line-upu ceny będą wynosić:
bilet jednodniowy – 289 zł,
karnet dwudniowy – 489 zł.
Płatność za bilety możliwa będzie wyłącznie za pomocą BLIKA, który został oficjalnym partnerem trasy.
Żywiec zapowiada wyjątkową edycję
– „Tegoroczne Męskie Granie przyniosło wiele wspaniałych artystycznych spotkań. Zaprosiliśmy licznych artystów, którzy swoje projekty zdecydowali się zaprezentować jedynie u nas. To były niezapomniane chwile dla fanów polskiej muzyki. Nie zatrzymujemy się, przed nami 17. edycja wydarzenia i już pracujemy nad tym, aby była równie wyjątkowa” – podkreśla Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec.