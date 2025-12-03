Merch Store Ozzy’ego Osbourne’a  sprzedaje koszulkę dissującą Rogera Watersa. „Another Prick in the Wall”

Sklep z merchandisem Ozzy’ego Osbourne’a wprowadził do sprzedaży nową koszulkę, która wprost nawiązuje do Rogera Watersa. Produkt, dostępny tylko przez 48 godzin, nosi nazwę „Another Prick in the Wall”, nawiązując do kultowego utworu Pink Floyd „Another Brick in the Wall”. Grafika przedstawia karykaturalnego Ozzy’ego, który oddaje mocz tęczą na mur przypominający okładkę albumu Pink Floyd.

Sharon Osbourne krytykuje Watersa

W towarzyszącym wideo z Instagramu, głos Sharon Osbourne, menedżerki i żony Ozzy’ego, ostro krytykuje byłego członka Pink Floyd:

„Nie ma żadnej charyzmy, wygląda jak Frankenstein. Ten facet jest chory psychicznie, nie jest dziś istotny. Nikt go nie lubi, jest nudny, zazdrosny i po prostu zły.”

Komentarz pochodzi z odcinka podcastu The Osbournes, w którym Sharon wraz z dziećmi Jackiem i Kelly mówiła publicznie o śmierci metalowego pioniera.

Kontekst konfliktu

Roger Waters wcześniej skomentował śmierć Ozzy’ego, krytykując jego twórczość i styl życia:

„Muzyki nie znam, nie obchodzi mnie Black Sabbath, nigdy mnie nie interesowało… Nie obchodzi mnie, że gryzą głowy kurczakom czy coś w tym stylu.”

W odpowiedzi Jack Osbourne na mediach społecznościowych napisał:

„Hej Roger Waters, pierdol się. Jak żałosny i oderwany od rzeczywistości się stałeś. Jedyny sposób, w jaki teraz przyciągasz uwagę, to plucie bzdurami w prasie. Mój ojciec zawsze uważał cię za gnoja – dzięki, że udowodniłeś mu rację.”

Dostępność merchu i pamięć o Ozzy’m

Koszulka jest dostępna w oficjalnym sklepie Ozzy’ego, w cenie 41 USD (£31). Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku w wieku 76 lat, kilka tygodni po swoim ostatnim koncercie z Black Sabbath. Rodzina podkreśliła, że w chwili śmierci artysta był otoczony miłością.