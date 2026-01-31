CGM

Melanie Martinez powraca z nowym utworem „POSSESSION”

Utwór łączy chwytliwą melodię z ostrym, bezkompromisowym tekstem

2026.01.31

opublikował:

Melanie Martinez powraca z nowym utworem „POSSESSION”

Melanie Martinez prezentuje najnowszy singiel „POSSESSION”. Utwór łączy chwytliwą melodię z ostrym, bezkompromisowym tekstem, w którym wokalistka rozprawia się z władzą ukrytą pod maską miłości. To kolejny przykład charakterystycznego połączenia uroku, figlarności i zjadliwości Melanie Martinez – świat Cry Baby przeszedł ewolucję.

Alt-pop w nowym wymiarze

„POSSESSION” to hipnotyzująca, satyryczna opowieść, która pokazuje, jak Martinez potrafi balansować między rzeczywistością a fantazją. Artystka nieustannie przesuwa granice alternatywnego popu, tworząc immersyjny, innowacyjny świat, który przyciąga miliony fanów.

  • Ponad 30 miliardów streamów

  • Ponad 5,54 miliarda wyświetleń na YouTube

  • Ponad 62,2 miliona obserwujących w mediach społecznościowych

Kariera Melanie Martinez – od „Cry Baby” po „PORTALS”

Debiut „CRY BABY” (2012) przyniósł Martinez światowy rozgłos. Album dwukrotnie pokrył się platyną, zawierał takie hity jak:

  • Trzykrotnie platynowe: Dollhouse

  • Podwójna platyna: Pity Party, Play Date, Pacify Her, Carousel, Mad Hatter, Soap

  • Platynowe: Training Wheels, Sippy Cup, Alphabet Boy, Tag, You’re It

Album osiągnął 6. miejsce na Billboard 200, spędzając 208 tygodni w zestawieniu. Kolejne wydawnictwa:

  • K-12 (2019) – platynowy, debiut w Top 3 Billboard 200

  • PORTALS (2023) – debiut na 2. pozycji Billboard 200, przyniósł pierwsze oryginalne hity na Billboard Hot 100, w tym VOID i DEATH.

Innowacje i projekty dodatkowe

Przy okazji wydania „K-12” Martinez wyreżyserowała film-musical towarzyszący albumowi (numer 6. światowego box office). W trakcie trasy koncertowej 1 dolar z każdego biletu przekazywała na The Trevor Project.

W 2023 roku artystka wprowadziła na rynek własną linię perfum, zaczynając od „CRY BABY”, a następnie rozszerzając kolekcję o świece, mgiełki do ciała i perfumowane wisiorki.

Trasy i występy na żywo

W 2024 roku Melanie Martinez odbyła pierwszą trasę po halach koncertowych, wyprzedając Madison Square Garden, a także wystąpiła na festiwalach Lollapalooza w Chicago i Corona Capital Festival w Mexico City.

Tagi


Popularne newsy

Oliwka Brazil nagrała numer z 730 Huncho: „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne”
NEWS

Oliwka Brazil nagrała numer z 730 Huncho: „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne”

Jongmen wyszedł na wolność. Raper szybko zapowiedział nową muzykę
NEWS

Jongmen wyszedł na wolność. Raper szybko zapowiedział nową muzykę

Sebastian Fabijański przyznał, że trafił do szpitala psychiatrycznego za dwa i pół miesiąca 
NEWS

Sebastian Fabijański przyznał, że trafił do szpitala psychiatrycznego za dwa i pół miesiąca 

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”
NEWS

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley
NEWS

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”
NEWS

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę
NEWS

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę

Polecane

CGM
Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Kendrick Lamar stoi przed szansą, aby stać się najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy

53 minuty temu

CGM
Lykke Li zapowiada, że jej nowy album „The Afterparty”, może być jej ostatnim

Lykke Li zapowiada, że jej nowy album „The Afterparty”, może być jej o ...

„Świat jest teraz w naprawdę ciemnym miejscu"

59 minut temu

CGM
Bruce Springsteen krytykuje ICE w nowej piosence. Ddministracji Trumpa reaguje

Bruce Springsteen krytykuje ICE w nowej piosence. Ddministracji Trumpa ...

Singiel powstał w reakcji na śmierć Renee Good i Alexa Prettiego

1 godzinę temu

CGM
Brian May twierdzi, że Queen nie chcą koncertować w USA. „To niebezpieczne miejsce”

Brian May twierdzi, że Queen nie chcą koncertować w USA. „To niebezpie ...

Według Maya wielu artystów zaczęło ostrożniej podchodzić do planowania tras koncertowych w Stanach

1 godzinę temu

CGM
Jessie Ware zapowiada nowy album „Superbloom”. „Tworzę świat fantazji i eskapizmu”

Jessie Ware zapowiada nowy album „Superbloom”. „Tworzę świat fantazji ...

Szósta studyjna płyta brytyjskiej wokalistki ukaże się 10 kwietnia

1 godzinę temu

CGM
Thundercat wraca po sześciu latach. Na albumie A$AP Rocky, WILLOW i niepublikowany numer z Mac Millerem

Thundercat wraca po sześciu latach. Na albumie A$AP Rocky, WILLOW i ni ...

Pierwszy album od 2020 roku

1 godzinę temu