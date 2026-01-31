Melanie Martinez powraca z nowym utworem „POSSESSION”

Melanie Martinez prezentuje najnowszy singiel „POSSESSION”. Utwór łączy chwytliwą melodię z ostrym, bezkompromisowym tekstem, w którym wokalistka rozprawia się z władzą ukrytą pod maską miłości. To kolejny przykład charakterystycznego połączenia uroku, figlarności i zjadliwości Melanie Martinez – świat Cry Baby przeszedł ewolucję.

Alt-pop w nowym wymiarze

„POSSESSION” to hipnotyzująca, satyryczna opowieść, która pokazuje, jak Martinez potrafi balansować między rzeczywistością a fantazją. Artystka nieustannie przesuwa granice alternatywnego popu, tworząc immersyjny, innowacyjny świat, który przyciąga miliony fanów.

Ponad 30 miliardów streamów

Ponad 5,54 miliarda wyświetleń na YouTube

Ponad 62,2 miliona obserwujących w mediach społecznościowych



Kariera Melanie Martinez – od „Cry Baby” po „PORTALS”

Debiut „CRY BABY” (2012) przyniósł Martinez światowy rozgłos. Album dwukrotnie pokrył się platyną, zawierał takie hity jak:

Trzykrotnie platynowe: Dollhouse

Podwójna platyna: Pity Party, Play Date, Pacify Her, Carousel, Mad Hatter, Soap

Platynowe: Training Wheels, Sippy Cup, Alphabet Boy, Tag, You’re It

Album osiągnął 6. miejsce na Billboard 200, spędzając 208 tygodni w zestawieniu. Kolejne wydawnictwa:

K-12 (2019) – platynowy, debiut w Top 3 Billboard 200

PORTALS (2023) – debiut na 2. pozycji Billboard 200, przyniósł pierwsze oryginalne hity na Billboard Hot 100, w tym VOID i DEATH.

Innowacje i projekty dodatkowe

Przy okazji wydania „K-12” Martinez wyreżyserowała film-musical towarzyszący albumowi (numer 6. światowego box office). W trakcie trasy koncertowej 1 dolar z każdego biletu przekazywała na The Trevor Project.

W 2023 roku artystka wprowadziła na rynek własną linię perfum, zaczynając od „CRY BABY”, a następnie rozszerzając kolekcję o świece, mgiełki do ciała i perfumowane wisiorki.

Trasy i występy na żywo

W 2024 roku Melanie Martinez odbyła pierwszą trasę po halach koncertowych, wyprzedając Madison Square Garden, a także wystąpiła na festiwalach Lollapalooza w Chicago i Corona Capital Festival w Mexico City.