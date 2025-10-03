Szukaj
Megan Thee Stallion prezentuje nowy utwór inspirowany Klayem Thompsonem

Trzeci album studyjny w drodze

2025.10.03

opublikował:

Megan Thee Stallion prezentuje nowy utwór inspirowany Klayem Thompsonem

Megan Thee Stallion ponownie podgrzewa atmosferę wśród fanów, prezentując krótki fragment nowego utworu, nagranego w studiu w środę wieczorem. Wideo pokazuje artystkę tańczącą w krótkim topie i moro spodniach, jednocześnie rapując fragment piosenki.

Nowa piosenka z samplami klasyki R&B

W zaprezentowanym kawałku Megan wykorzystała sampel z piosenki Total „Kissin’ You” z 1996 roku. W tekście słyszymy:

„My man, my man, my man, my baby, my baby / D**kin’ me down, spoiling me, driving me crazy.”

Fragment natychmiast przyciągnął uwagę fanów w mediach społecznościowych, którzy chwalą artystkę za jej nową muzykę. Jeden z użytkowników napisał: „Tak, Meg to zdecydowanie jedna z tych artystek, które robią świetną muzykę.” Inny dodał: „Dawaj Meg!!! Daj nam trochę klimatu Tina Snow! Czekaliśmy na to!!”

Nie zabrakło także głosów o tym, że premiera nowego singla zbiega się z wydaniem albumu Cardi B „Am I The Drama?”. Jeden z użytkowników napisał: „Chyba wypuszcza singla, bo Cardi wydała album???” Na co inny odpowiedział: „Chciałbym, żebyście po prostu wspierali dziewczyny, zamiast robić z tego konkurs popularności. Możemy po prostu cieszyć się ich muzyką?”

 

Związek z Klayem Thompsonem, a muzyczne inspiracje

Fragment utworu pojawia się w momencie, gdy Megan Thee Stallion jest w centrum uwagi nie tylko muzycznie, ale także prywatnie. Artystka potwierdziła swój związek z gwiazdą NBA, Klayem Thompsonem, w lipcu za pośrednictwem Instagrama. Para pojawiła się razem na kilku publicznych wydarzeniach, choć ostatnio pojawiły się plotki o rozstaniu.

Trzeci album studyjny w drodze

Podczas transmisji na TikTok Live w marcu Megan potwierdziła, że pracuje nad trzecim albumem studyjnym, zatytułowanym ACT III. Wyznała:

„Wiecie, że nie zdradzam zbyt wielu szczegółów o mojej muzyce, ale ACT III właśnie powstaje. W tym momencie najbardziej zastanawiam się, z kim chciałabym nagrać gościnne kawałki.”

