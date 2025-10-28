Megan Thee Stallion odpowiada na falę hejtu. „Moi hejterzy są opłacani”

Megan Thee Stallion odniosła się do krytyki w sieci, twierdząc, że większość osób, które ją atakują, to opłacani hejterzy. Artystka podkreśliła, że nie chodzi o prawdziwych fanów, lecz o fałszywe konta i boty, które zarabiają na sianiu nienawiści.

Fałszywe konta i boty w sieci

Megan stwierdziła:

„To boty, to wynajęci ludzie. Niektórzy z nich przez osiem lat pisali tylko o sporcie, a teraz nagle nienawidzą mnie. Oni dostają pieniądze za to, co robią. Przestańcie ich słuchać. Ich czas się kończy.”

Artystka dodała, że nie rozumie, dlaczego miałaby być obiektem hejtu, zaznaczając, że prowadzi spokojne życie: siedzi w domu z partnerem, psami, ogląda anime lub pracuje w studiu nagraniowym.

Nowy singiel „Lover Girl” i kariera Megan Thee Stallion

Nowy utwór „Lover Girl” pokazuje, że Megan jest obecnie szczęśliwa i rozpoczyna nowy etap w swojej karierze. Ostatnia płyta Megan: Act II została wydana w 2024 roku, a singiel pokazuje bardziej osobisty i radosny wymiar twórczości artystki.