Megan Fox i Machine Gun Kelly rozstali się na dobre

Kilka miesięcy temu para powitała na świecie córeczkę

2026.01.18

Aktorka Megan Fox i muzyk Machine Gun Kelly (MGK) oficjalnie zakończyli swój związek. Para, która była zaręczona, kilka miesięcy temu powitała na świecie córeczkę Sagę Blade, jednak ostatni rok ich relacji był pełen niejasności. Teraz wszystko wskazuje na to, że między nimi definitywnie zakończyła się romantyczna historia.

Historia związku Megan Fox i MGK

Romantyczne losy Megan Fox i Machine Gun Kelly były skomplikowane. Para określała się kiedyś jako „bliźniacze płomienie”, jednak plany ślubne nie uchroniły ich przed kryzysami. Zagraniczne media wielokrotnie donosiły o utrzymywaniu przez MGK relacji z innymi kobietami w czasie związku z aktorką.

Po narodzinach córki w marcu 2025 roku MGK ponownie był obecny w domu Fox i angażował się w wychowanie dziecka. Mimo tego, para nie odnowiła swojej romantycznej więzi, a ich relacja ogranicza się obecnie wyłącznie do wspólnego rodzicielstwa.

Megan Fox skupia się na nowym rozdziale

Jak podaje magazyn People, Megan Fox stawia na dobro swoich dzieci i koncentruje się na rozpoczęciu nowego etapu w życiu. Priorytetem aktorki jest troska o córeczkę Sagę Blade oraz stabilność rodzinna. Machine Gun Kelly pozostaje obecny w życiu dziecka, ale między nim a Megan Fox nie ma już żadnych romantycznych więzi.

Przyszłość pary

Obecnie Megan Fox i Machine Gun Kelly prowadzą jedynie wspólne działania związane z wychowaniem dziecka. Informatorzy wskazują, że aktorka nie planuje powrotu do związku, koncentrując się na rodzinie i własnym rozwoju osobistym.

