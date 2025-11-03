Meek Mill zatrzymany przez policję w Nowym Jorku po Halloween. „Zrobili to bez powodu”

foto: mat. pras.

Meek Mill przeżył nieprzyjemny koniec Halloween – został zatrzymany przez nowojorską policję (NYPD) w nocy z piątku na sobotę. Choć nagranie z incydentu obiegło internet, artysta nie został formalnie aresztowany.

Meek Mill zatrzymany w Nowym Jorku

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać Meeka Milla stojącego z rękami za plecami, otoczonego przez funkcjonariuszy policji. W tle słychać głosy wspierających go fanów, którzy domagają się jego uwolnienia.

Jak przekazał rzecznik NYPD, policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie posiadającym broń palną tuż po godzinie 4:00 rano. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn jadących samochodem odpowiadającym opisowi i numerowi rejestracyjnemu z zawiadomienia.

Po przeszukaniu pojazdu nie znaleziono broni – wszyscy trzej mężczyźni, w tym Meek Mill, zostali zwolnieni bez postawienia zarzutów.

„Policja wyciągnęła mnie z auta i celowała we mnie z broni”

Meek Mill odniósł się do incydentu na platformie X , gdzie ma ponad 11 milionów obserwujących. Raper napisał, że funkcjonariusze „wyciągnęli go z samochodu, zakuli w kajdanki i mierzyli do niego z broni”, twierdząc, że całe zajście było „upokarzające”.

„Myślałem, że to jakiś żart… Ale teraz widzę, że oni naprawdę próbują mnie dopaść” – dodał w kolejnym wpisie.

Wideo, które obiegło media społecznościowe, nie pokazuje momentu, o którym wspomina artysta.