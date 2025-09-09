Mąż Rity Ory stworzy musical o Fyre Festival

Reżyser i scenarzysta Taika Waititi ogłosił, że pracuje nad nowym projektem scenicznym – Fyre Fest The Musical. To satyryczny musical oparty na historii niesławnego Fyre Festivalu, który w 2017 roku okazał się jednym z największych oszustw w świecie muzyki. Waititi pełni rolę producenta, a reżyserią i scenariuszem zajmie się Bryan Buckley. W produkcję zaangażowana jest również Rita Ora, partnerka Waititiego i znana wokalistka.

Musical o największej katastrofie festiwalowej

Według zapowiedzi, spektakl ma być czymś więcej niż tylko opowieścią o oszustwie jednego człowieka. Twórcy określają go jako „satyrę i pokoleniową tragedię”, która ma obnażyć obsesję współczesnej kultury na punkcie luksusu, mediów społecznościowych i influencerów. Waititi żartobliwie przyznał, że projekt jest „ekscentryczny, dziwny i potencjalnie katastrofalny”, co idealnie pasuje do jego stylu pracy.

Bryan Buckley: „Najbardziej absurdalne wydarzenie, jakie widziałem”

Reżyser Bryan Buckley dodaje, że historia Fyre Festivalu od lat fascynuje go swoim rozmachem i kompletną porażką. „To była spektakularna klęska, która na zawsze pozostanie w pamięci pokolenia” – mówi. Tym razem obiecuje, że w musicalu „rzeczywiście będzie muzyka – albo zwrot pieniędzy”.

Czym był Fyre Festival?

Fyre Festival został zaplanowany w 2017 roku na Bahamach jako luksusowy event z udziałem artystów takich jak Blink-182, Major Lazer, Disclosure, Migos czy Pusha T. Zamiast luksusu uczestnicy zastali jednak brak jedzenia, wody i odpowiednich warunków. Wydarzenie zakończyło się skandalem, a jego kulisy zostały udokumentowane w popularnym filmie Netflix „FYRE”.

Organizator Billy McFarland został skazany na sześć lat więzienia za oszustwa finansowe. Po wyjściu na wolność próbował reaktywować markę jako Fyre Fest 2 i oferował bilety za nawet 1,1 miliona dolarów, lecz impreza została odwołana. Niedawno sprzedał prawa do marki Fyre Fest na eBayu za mniej niż 250 tysięcy dolarów.

Fyre Fest The Musical – kiedy premiera?

Na razie nie ujawniono daty premiery ani tego, czy musical trafi na Broadway. Pewne jest jedno – historia Fyre Festivalu w wersji Taiki Waititiego i Bryana Buckleya zapowiada się na jeden z najbardziej kontrowersyjnych i ekscytujących projektów scenicznych ostatnich lat.