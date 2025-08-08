Szukaj
Mata zapowiedział nowy album. Poznaliśmy tracklistę i gości

Bedoes pogratulował już jednemu z artystów zaproszenia.

2025.08.08

Mata zapowiedział nowy album. Poznaliśmy tracklistę i gości

fot. P. Tarasewicz

Mata przyszedł dziś do fanów ze świetnymi wiadomościami. Jeszcze w tym roku na rynku pojawi się jego nowy album zatytułowany „2039: Złote Piaski”. Ogłoszeniu towarzyszy data 14 sierpnia, która oznacza prawdopodobnie moment rozpoczęcia przedsprzedaży.

Na nowej płycie autora „Patointeligencji” znajdzie się 13 tracków, w tym outro. Mata zaprosił na płytę m.in. Skolima (wyjaśniła się zagadka wspólnego utworu), Żabsona, Kizo, Roxie, White i Blachę. Temu ostatniemu zaproszenia zdążył już pogratulować Bedoes 2115, publikując w stories na Instagramie emoji z oklaskami.

Mata – „2039: Złote Piaski – tracklista:

1. Bawię się
2. Kamikaze ft. Skolim, Khaid
3. O północy ft. Kizo, Blacha 2115
4. Palma de Mallorca ft. Żabson
5. 24g ft. White 2115, slowez
6. Princess Passenger ft. god wifi
7. Najlepsza w tym klubie ft. Gombao33
8. Hobby
9. Falochrony ft. Roxie
10. Momenty ft. WoLa
11. Lemury ft. Beka KSH
12. Blow Up The Roof
13. Outro

 

 

