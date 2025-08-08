Mata zapowiedział nowy album. Poznaliśmy tracklistę i gości

fot. P. Tarasewicz

Mata przyszedł dziś do fanów ze świetnymi wiadomościami. Jeszcze w tym roku na rynku pojawi się jego nowy album zatytułowany „2039: Złote Piaski”. Ogłoszeniu towarzyszy data 14 sierpnia, która oznacza prawdopodobnie moment rozpoczęcia przedsprzedaży.

Na nowej płycie autora „Patointeligencji” znajdzie się 13 tracków, w tym outro. Mata zaprosił na płytę m.in. Skolima (wyjaśniła się zagadka wspólnego utworu), Żabsona, Kizo, Roxie, White i Blachę. Temu ostatniemu zaproszenia zdążył już pogratulować Bedoes 2115, publikując w stories na Instagramie emoji z oklaskami.

Mata – „2039: Złote Piaski – tracklista:

1. Bawię się

2. Kamikaze ft. Skolim, Khaid

3. O północy ft. Kizo, Blacha 2115

4. Palma de Mallorca ft. Żabson

5. 24g ft. White 2115, slowez

6. Princess Passenger ft. god wifi

7. Najlepsza w tym klubie ft. Gombao33

8. Hobby

9. Falochrony ft. Roxie

10. Momenty ft. WoLa

11. Lemury ft. Beka KSH

12. Blow Up The Roof

13. Outro