Mata wydał w nocy potrójny album. „MATA2040” już na Spotify. Na albumie feat z Fryderkiem Chopinem

Mata nie kazał fanom długo czekać po swoim show na PGE Narodowym. W nocy z piątku na sobotę na Spotify pojawił się projekt „MATA2040” – potrójny album składający się z 33 utworów.

33 utwory i symboliczny numer

Warszawski raper wypuścił bardzo rozbudowany projekt. Każda z trzech części zawiera po 11 numerów, co łącznie daje 33 tracki – liczbę, która od lat przewija się w jego twórczości i jest jednym z jego znaków rozpoznawczych.

„MATA2040” nie jest więc pojedynczym wydawnictwem, a dużym pakietem muzycznym, który pojawił się tuż po koncertowym wydarzeniu na Narodowym.

Fryderyk Chopin na otwarciu płyty

Już pierwszy utwór pokazuje, że Mata ponownie łączy różne światy muzyczne. Album otwiera „PROLOG” z udziałem… Fryderyka Chopina.

Raper wykorzystał fragment „Etiudy Rewolucyjnej”, jednego z najbardziej emocjonalnych dzieł polskiego kompozytora. Utwór ten powstał w kontekście upadku powstania listopadowego i przejęcia Warszawy przez Rosjan, co nadaje całości mocny, historyczny i emocjonalny wydźwięk.

„MATA2040” – jedna z najbardziej rozbudowanych płyt rapowych roku

Nowy projekt Maty to jedna z jego najbardziej złożonych publikacji. Trzy płyty, 33 utwory i liczne odniesienia kulturowe sprawiają, że album już teraz przyciąga ogromną uwagę fanów i słuchaczy.

Tracklista „MATA2040”

Płyta 1

PROLOG ft. Fryderyk Chopin

BĘDĘ PREZYDENTEM 🙂

BRAKUJE MI MATY

skepta

HATERS GONNA HATE

sorry, taki jestem ;(

CELEBRITY CRUSH

G33 ft. GOMBAO 33

hiszpańska inkwizycja

DEMBÉLÉ

ursynów

Płyta 2

intro

up! up! up!

pierwszy bit z paki

To tylko wiosna ft. Maryla Rodowicz

Po burzy zawsze wyjdzie słońce

nienawidzę kiedy milczysz

ROCKSTAR / RASTA

Lloret de Mar

NIENAWIDZĘ BYĆ W KLUBIE ft. GOMBAO33, Wyguś, Tadeo, Szczepan

Dzieciaki na przystankach

DZIĘKUJĘ.

Płyta 3