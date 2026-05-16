Mata wydał w nocy potrójny album. „MATA2040” już na Spotify. Na albumie feat z Fryderkiem Chopinem

Mata nie kazał fanom długo czekać po swoim show na PGE Narodowym. W nocy z piątku na sobotę na Spotify pojawił się projekt „MATA2040” – potrójny album składający się z 33 utworów.
33 utwory i symboliczny numer
Warszawski raper wypuścił bardzo rozbudowany projekt. Każda z trzech części zawiera po 11 numerów, co łącznie daje 33 tracki – liczbę, która od lat przewija się w jego twórczości i jest jednym z jego znaków rozpoznawczych.
„MATA2040” nie jest więc pojedynczym wydawnictwem, a dużym pakietem muzycznym, który pojawił się tuż po koncertowym wydarzeniu na Narodowym.
Fryderyk Chopin na otwarciu płyty
Już pierwszy utwór pokazuje, że Mata ponownie łączy różne światy muzyczne. Album otwiera „PROLOG” z udziałem… Fryderyka Chopina.
Raper wykorzystał fragment „Etiudy Rewolucyjnej”, jednego z najbardziej emocjonalnych dzieł polskiego kompozytora. Utwór ten powstał w kontekście upadku powstania listopadowego i przejęcia Warszawy przez Rosjan, co nadaje całości mocny, historyczny i emocjonalny wydźwięk.
„MATA2040” – jedna z najbardziej rozbudowanych płyt rapowych roku
Nowy projekt Maty to jedna z jego najbardziej złożonych publikacji. Trzy płyty, 33 utwory i liczne odniesienia kulturowe sprawiają, że album już teraz przyciąga ogromną uwagę fanów i słuchaczy.
Tracklista „MATA2040”
Płyta 1
PROLOG ft. Fryderyk Chopin
BĘDĘ PREZYDENTEM 🙂
BRAKUJE MI MATY
skepta
HATERS GONNA HATE
sorry, taki jestem ;(
CELEBRITY CRUSH
G33 ft. GOMBAO 33
hiszpańska inkwizycja
DEMBÉLÉ
ursynów
Płyta 2
intro
up! up! up!
pierwszy bit z paki
To tylko wiosna ft. Maryla Rodowicz
Po burzy zawsze wyjdzie słońce
nienawidzę kiedy milczysz
ROCKSTAR / RASTA
Lloret de Mar
NIENAWIDZĘ BYĆ W KLUBIE ft. GOMBAO33, Wyguś, Tadeo, Szczepan