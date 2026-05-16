Mata wydał w nocy potrójny album. „MATA2040" już na Spotify. Na albumie feat z Fryderkiem Chopinem

2026.05.16

Mata nie kazał fanom długo czekać po swoim show na PGE Narodowym. W nocy z piątku na sobotę na Spotify pojawił się projekt „MATA2040” – potrójny album składający się z 33 utworów.

Warszawski raper wypuścił bardzo rozbudowany projekt. Każda z trzech części zawiera po 11 numerów, co łącznie daje 33 tracki – liczbę, która od lat przewija się w jego twórczości i jest jednym z jego znaków rozpoznawczych.

„MATA2040” nie jest więc pojedynczym wydawnictwem, a dużym pakietem muzycznym, który pojawił się tuż po koncertowym wydarzeniu na Narodowym.

Fryderyk Chopin na otwarciu płyty

Już pierwszy utwór pokazuje, że Mata ponownie łączy różne światy muzyczne. Album otwiera „PROLOG” z udziałem… Fryderyka Chopina.

Raper wykorzystał fragment „Etiudy Rewolucyjnej”, jednego z najbardziej emocjonalnych dzieł polskiego kompozytora. Utwór ten powstał w kontekście upadku powstania listopadowego i przejęcia Warszawy przez Rosjan, co nadaje całości mocny, historyczny i emocjonalny wydźwięk.

„MATA2040” – jedna z najbardziej rozbudowanych płyt rapowych roku

Nowy projekt Maty to jedna z jego najbardziej złożonych publikacji. Trzy płyty, 33 utwory i liczne odniesienia kulturowe sprawiają, że album już teraz przyciąga ogromną uwagę fanów i słuchaczy.

Tracklista „MATA2040”

Płyta 1

  • PROLOG ft. Fryderyk Chopin
  • BĘDĘ PREZYDENTEM 🙂
  • BRAKUJE MI MATY
  • skepta
  • HATERS GONNA HATE
  • sorry, taki jestem ;(
  • CELEBRITY CRUSH
  • G33 ft. GOMBAO 33
  • hiszpańska inkwizycja
  • DEMBÉLÉ
  • ursynów

Płyta 2

  • intro
  • up! up! up!
  • pierwszy bit z paki
  • To tylko wiosna ft. Maryla Rodowicz
  • Po burzy zawsze wyjdzie słońce
  • nienawidzę kiedy milczysz
  • ROCKSTAR / RASTA
  • Lloret de Mar
  • NIENAWIDZĘ BYĆ W KLUBIE ft. GOMBAO33, Wyguś, Tadeo, Szczepan
  • Dzieciaki na przystankach
  • DZIĘKUJĘ.

Płyta 3

  • MC
  • JESTEM POJ384NY
  • PATOPROHIBICJA (28.01.2022) ft. FUNDACJA 420
  • MŁODY PADEREWSKI
  • 2 IZOTEKI
  • </3
  • 🙁
  • wystarczy kropla
  • 🙂
  • W KLUBIE (pilot – 18.03.2021)
  • 5 malin

