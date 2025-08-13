Szukaj
CGM

Mata wydał nową EP-kę

Wśród gości m.in. Żabson, Kizo, Skolim, Blacha i inni.

2025.08.14

opublikował:

Mata wydał nową EP-kę

fot. mat. pras.

Jeszcze kilka dni temu zastanawialiśmy się, czy Mata zapraszając fanów na 14 sierpnia do serwisów streamingowych, szykuje dla nich premierę singla, czy też nowy album. Teraz już wiemy – kilka minut temu na platformach wylądowało nowa EP-ka warszawskiego rapera – „2039: Złote Piaski”.

Skolim, Kizo, Roxie wśród gości Maty

Na nowej płycie autora „Patointeligencji” znalazło się 13 tracków, w tym outro. Mata zaprosił na płytę m.in. Skolima, Żabsona, Kizo, Roxie, White i Blachę. Poniżej znajdziecie tracklistę i odsłuch całości.

Mata – „2039: Złote Piaski” – tracklista:

1. Bawię się
2. Kamikaze ft. Skolim, Khaid
3. O północy ft. Kizo, Blacha 2115
4. Palma de Mallorca ft. Żabson
5. 24g ft. White 2115, slowez
6. Princess Passenger ft. god wifi
7. Najlepsza w tym klubie ft. Gombao33
8. Hobby
9. Falochrony ft. Roxie
10. Momenty ft. WoLa
11. Lemury ft. Beka KSH
12. Blow Up The Roof
13. Outro

Tagi


Popularne newsy

Gigant rapowej sceny na płycie Numera
NEWS

Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu
NEWS

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Ten Typ Mes odzyskał komputer
NEWS

Ten Typ Mes odzyskał komputer

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”
NEWS

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa
NEWS

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada
NEWS

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesiąt osób
NEWS

Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesiąt osób

Polecane

CGM
Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa

Reprezentant Patokalipsy zakończył beef z Bedoesem.

4 godziny temu

CGM
BitterSweet Festival na ostatniej prostej traci jedną z gwiazd

BitterSweet Festival na ostatniej prostej traci jedną z gwiazd

Organizatorzy imprezy znaleźli już zastępstwo.

4 godziny temu

CGM
Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sceny cię tu serdecznie pi***oli”?

Eripe kończy beef z Bedoesem. „Aż tak cię to boli, że połowa sce ...

"Już myślałeś, że wygrałeś, a tu znowu masz pecha, twoi idole dają bit mi, żebym cię ro****ał".

6 godzin temu

CGM
Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Raperzy spotkali się w Kołobrzegu.

6 godzin temu

CGM
Rag’n’Bone Man trafił do szpitala. Czy artysta wystąpi w Poznaniu?

Rag’n’Bone Man trafił do szpitala. Czy artysta wystąpi w P ...

Wokalista ma być jedną z gwiazd rozpoczynającego się jutro BitterSweet Festivalu.

8 godzin temu

CGM
BitterSweet Festival 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Taco Hemingway i ponad 40 innych artystów w Poznaniu

BitterSweet Festival 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Taco Hemingway ...

Start już jutro.

8 godzin temu