Mata wydał nową EP-kę

fot. mat. pras.

Jeszcze kilka dni temu zastanawialiśmy się, czy Mata zapraszając fanów na 14 sierpnia do serwisów streamingowych, szykuje dla nich premierę singla, czy też nowy album. Teraz już wiemy – kilka minut temu na platformach wylądowało nowa EP-ka warszawskiego rapera – „2039: Złote Piaski”.

Skolim, Kizo, Roxie wśród gości Maty

Na nowej płycie autora „Patointeligencji” znalazło się 13 tracków, w tym outro. Mata zaprosił na płytę m.in. Skolima, Żabsona, Kizo, Roxie, White i Blachę. Poniżej znajdziecie tracklistę i odsłuch całości.

Mata – „2039: Złote Piaski” – tracklista:

1. Bawię się

2. Kamikaze ft. Skolim, Khaid

3. O północy ft. Kizo, Blacha 2115

4. Palma de Mallorca ft. Żabson

5. 24g ft. White 2115, slowez

6. Princess Passenger ft. god wifi

7. Najlepsza w tym klubie ft. Gombao33

8. Hobby

9. Falochrony ft. Roxie

10. Momenty ft. WoLa

11. Lemury ft. Beka KSH

12. Blow Up The Roof

13. Outro