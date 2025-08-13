Mata wydał nową EP-kę

fot. mat. pras.
Jeszcze kilka dni temu zastanawialiśmy się, czy Mata zapraszając fanów na 14 sierpnia do serwisów streamingowych, szykuje dla nich premierę singla, czy też nowy album. Teraz już wiemy – kilka minut temu na platformach wylądowało nowa EP-ka warszawskiego rapera – „2039: Złote Piaski”.
Skolim, Kizo, Roxie wśród gości Maty
Na nowej płycie autora „Patointeligencji” znalazło się 13 tracków, w tym outro. Mata zaprosił na płytę m.in. Skolima, Żabsona, Kizo, Roxie, White i Blachę. Poniżej znajdziecie tracklistę i odsłuch całości.
Mata – „2039: Złote Piaski” – tracklista:
1. Bawię się
2. Kamikaze ft. Skolim, Khaid
3. O północy ft. Kizo, Blacha 2115
4. Palma de Mallorca ft. Żabson
5. 24g ft. White 2115, slowez
6. Princess Passenger ft. god wifi
7. Najlepsza w tym klubie ft. Gombao33
8. Hobby
9. Falochrony ft. Roxie
10. Momenty ft. WoLa
11. Lemury ft. Beka KSH
12. Blow Up The Roof
13. Outro