Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie przejmuj się tym, co gada o tobie jakiś leszcz”

Mata po raz kolejny zaskoczył fanów – tym razem opublikował teledysk, w którym wystąpiła influencerka Fagata. Utwór, zatytułowany „Haters Gonna Hate”, łączy muzykę z charakterystyczną dla artysty wizualną kampanią

Tajemniczy Cybertruck w centrum uwagi

Kilka dni wcześniej fani dostrzegli na ulicach Wrocławia pojazd Tesla Cybertruck oklejony grafiką nawiązującą do Maty, z hasłem #Mata20240. Samochód wywołał ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych i wzbudził spekulacje dotyczące nowego projektu rapera.

Nie wiadomo, czy pojazd należy do Maty, czy jest częścią promocji jego nadchodzącej trasy 2040 Tour. Sam artysta podsycał tajemnicę, publikując w Instastories hasło: „Pora podbić świat” oraz chwaląc się ponad 3 milionami słuchaczy na Spotify.

Mata 2.0 i Fagata – nowa sesja zdjęciowa

W najnowszej sesji zdjęciowej Mata pozuje w swojej nowej odsłonie Mata 2.0 wraz z Fagatą. Para została sfotografowana na tle Cybertrucka, co dodatkowo podkręca atmosferę tajemniczości i oczekiwania wokół projektu.

Nie było wcześniej wiadomo, czy współpraca dotyczy nowego albumu, kampanii społecznej, czy artystycznego performance’u.

Zagadka rozwiązana: teledysk do „Haters Gonna Hate”

Ostatecznie dziś potwierdzono, że zdjęcia i sesja powstały na planie teledysku do utworu „Haters Gonna Hate”, w którym występuje Fagata. Raper wykorzystał wideo, aby połączyć swoją muzykę z efektownymi wizualizacjami, wpisując się w strategię promocji nowego etapu kariery – Mata 2.0.

