Mata szuka swoich sobowtórów. Mogą być też dziewczyny z czerwonymi włosami

Zapowiedź nowego projektu rapera

2025.12.16

Mata zapowiedział nowy projekt muzyczny, który już teraz wzbudza duże zainteresowanie wśród fanów i środowiska hip-hopowego. Wczoraj raper ogłosił, że poszukuje swoich sobowtórów, którzy mogą wziąć udział w nadchodzącym przedsięwzięciu artystycznym.

Nowy projekt Maty i udział fanów

Artysta poinformował, że projekt zakłada zaangażowanie osób łudząco podobnych do niego, jednak nie zdradził jeszcze, w jakiej formie zostaną one wykorzystane. Wszystko wskazuje na to, że będzie to część większej kampanii promującej nadchodzące działania muzyczne i wizualne rapera. Na swoim kanale nadawczym raper zaznaczył, że zgłoszenia dziewczyn z czerwonymi włosami także będą rozpatrywane.

Zgłoszenia mogą wysyłać osoby pełnoletnie, które czują podobieństwo do Maty i chcą stać się częścią jego nowego projektu. Taki ruch pokazuje, że raper coraz śmielej otwiera się na interakcję z fanami i nietypowe formy promocji.

Koncerty Maty na Stadionie Narodowym

Poszukiwanie sobowtórów odbywa się w kontekście jednego z najważniejszych momentów w karierze Maty. W maju 2026 roku artysta zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie, co już teraz uznawane jest za jedno z największych wydarzeń w historii polskiego rapu.

Wszystko wskazuje na to, że nowy projekt będzie bezpośrednio powiązany z tymi występami oraz z nadchodzącym materiałem studyjnym.

Nowy album „2040” i kierunek artystyczny

Mata zapowiedział także premierę nowej płyty zatytułowanej „2040”, która ma ukazać się przed koncertami stadionowymi. Album ma być kolejnym etapem rozwoju artysty i potwierdzeniem jego pozycji jako jednego z najbardziej wpływowych raperów młodego pokolenia.

