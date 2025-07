Mata spotkał się ze Speedem, zagrał z nim mecz i wręczył mu koszulkę. Twórca początkowo nie był zachwycony

fot. kadr z wideo

Speed wrócił do Polski i ponownie ściągnął na swój stream celebrytów, próbujących wykorzystać popularność jednego z najpopularniejszych streamerów na świecie. Tym razem towarzyszyli mu m.in. Wojtek Gola, Kacper Błoński, który częstował twórcę lodami wypuszczonymi niedawno do sklepów wspólnie z Young Leosią, Tymoteusz Puchacz, a także Mata.

Mata z prezentem dla Speeda

Raper podarował Speedowi koszulkę LKS-u Tajfun Ostrów Lubelski, co twórca przyjął grymasem i rozczarowaniem, że dostaje „kolejną koszulkę”. Kiedy jednak dowiedział się, że to część stroju, który jest dostępny w grze „EA FC 25” zdecydowanie poprawił mu się humor. Mata korzystając ze spotkania ze Speedem pochwalił mu się także, że w grze można posłuchać jego kawałka „Lloret de Mar”, a przy okazji zapowiedział, że stara się, by można było posłuchać go także w nadchodzącym „EA FC 26”.

Stream Speeda cały czas trwa i możecie go zobaczyć w poniższym oknie. W trakcie nagrania możecie zobaczyć m.in. Speeda grającego krótki mecz z Wojtkiem Golą, Matą i Tymkiem Puchaczem.