Mata pójdzie o wojska?

fot. mat. pras.

Mata od kilku lat przekonuje, że chce wystartować w wyborach prezydenckich w 2040 r. Raper skończy w lipcu 25 lat, a według polskich przepisów o ten urząd może się ubiegać osoba, która ukończyła 35. Artysta ma pecha, ponieważ z racji na to, że urodził się w lipcu, „nie wyrobi się” z 35. urodzinami przed wyborami w 2035 r., dlatego musi czekać do 2040 r. Sam artysta nie widzi w tym problemu, deklaruje wręcz, że da mu to więcej czasu na przygotowanie się do roli prezydenta.

– Już teraz oficjalnie rozpoczynam moją kampanię na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2040 r. Już teraz, bo młodzi ludzie często przewyższają kompetencjami starszą generację. Ja znam cztery języki, a Andrzej Duda tylko dwa i to jeden wątpliwie. Ja chcę zdepenalizować marihuanę, a Andrzej Duda ułaskawia mefedroniarzy – komentował w 2022 r. raper. Artysta zapowiedział wówczas, że do 2033 r. chce wydać łącznie 33 płyty, a potem skupić się na studiach i zdobywaniu doświadczenia, które pozwoli mu nabyć prezydenckie kompetencje. Natalia Kopańska z Onetu poruszyła ten temat w wywiadzie, którego udzielił jej Mata. Dziennikarka zapytała, czy artysta dorósł jako człowiek i artysta?

Mata chce iść do wojska

– Jeszcze nie w pełni, choć trochę na pewno. Ostatnio do listy zadań na najbliższe 15 lat dopisałem sobie jeszcze służbę w polskim wojsku. Uważam, że ktoś, kto takiej służby nigdy nie odbył, nie powinien kandydować na zwierzchnika sił zbrojnych naszego kraju – odpowiedział Mata.

Kiedy Mata myśli o służbie wojskowej? Czy chce ją odbyć w niedalekiej przyszłości, czy też dopiero po wydaniu deklarowanych 33 płyt? Tego raper póki co nie zdradza.