Mata łączy siły z Fagatą. „Na bank pójdę głosować”

Mata łączy siły z Fagatą – tajemnicza sesja z Cybertruckiem podbija internet
Mata po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Po tym, jak na ulicach Wrocławia pojawił się tajemniczy Tesla Cybertruck z napisem #Mata20240, artysta opublikował nową sesję zdjęciową z Fagatą. Zdjęcia szybko obiegły media społecznościowe i rozgrzały internet do czerwoności.
Cybertruck Maty na ulicach Wrocławia
Kilka dni temu fani zauważyli na ulicach Wrocławia Cybertrucka oklejonego grafiką nawiązującą do Maty. Samochód z charakterystycznym hasłem #Mata20240 natychmiast wzbudził spekulacje. Nie wiadomo, czy auto należy do rapera, czy jest częścią jego nowej kampanii promocyjnej.
Pojazd wywołał ogromne zainteresowanie w sieci, a użytkownicy zaczęli zastanawiać się, czy to zapowiedź nowego projektu muzycznego lub trasy koncertowej.
Związek z trasą 2040 Tour
Wielu fanów uważa, że tajemniczy Cybertruck ma bezpośredni związek z nadchodzącą trasą koncertową 2040 Tour, która rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu. Mata niedawno opublikował na swoich Instastories hasło: „Pora podbić świat”, chwaląc się przy tym ponad 3 milionami słuchaczy na Spotify.
To może być początek nowego rozdziału w karierze rapera i zapowiedź ambitnej wizualnej kampanii artystycznej.
Mata 2.0 i Fagata razem w nowej sesji
Dziś na Instagramie Maty pojawiły się zdjęcia, na których raper w swojej nowej wersji – Mata 2.0 – pozuje z influencerką Fagatą. Para została sfotografowana na tle wspomnianego Cybertrucka, co tylko potęguje tajemnicę wokół projektu.
Nie wiadomo jeszcze, czy współpraca Maty i Fagaty to element promocji nowej płyty, kampanii społecznej, czy może artystycznego performance’u. Jedno jest pewne – machina promocyjna Maty ruszyła pełną parą.
Wini rozmawia z awatarem Maty
Kolejnym zaskakującym elementem akcji była rozmowa Winiego z awatarem Maty, czyli Matą 2.0. Wywiad ten wzbudził wiele emocji i jeszcze bardziej napędził medialny szum wokół artysty.
Wszystko wskazuje na to, że Mata wchodzi w nową erę swojej kariery, łącząc świat muzyki, technologii i influencer marketingu.
Fagata komentuje sesję z Matą
Fagata skomentowała swój udział w sesji na instagramowym story. Rapująca influencerka napisała krótko – Ja na bank pójdę zagłosować.