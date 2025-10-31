Mata łączy siły z Fagatą. „Na bank pójdę głosować”

Szukaj
2025.10.31

Mata łączy siły z Fagatą – tajemnicza sesja z Cybertruckiem podbija internet

Mata po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Po tym, jak na ulicach Wrocławia pojawił się tajemniczy Tesla Cybertruck z napisem #Mata20240, artysta opublikował nową sesję zdjęciową z Fagatą. Zdjęcia szybko obiegły media społecznościowe i rozgrzały internet do czerwoności.

 

Cybertruck Maty na ulicach Wrocławia

Kilka dni temu fani zauważyli na ulicach Wrocławia Cybertrucka oklejonego grafiką nawiązującą do Maty. Samochód z charakterystycznym hasłem #Mata20240 natychmiast wzbudził spekulacje. Nie wiadomo, czy auto należy do rapera, czy jest częścią jego nowej kampanii promocyjnej.

Pojazd wywołał ogromne zainteresowanie w sieci, a użytkownicy zaczęli zastanawiać się, czy to zapowiedź nowego projektu muzycznego lub trasy koncertowej.

Związek z trasą 2040 Tour

Wielu fanów uważa, że tajemniczy Cybertruck ma bezpośredni związek z nadchodzącą trasą koncertową 2040 Tour, która rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu. Mata niedawno opublikował na swoich Instastories hasło: „Pora podbić świat”, chwaląc się przy tym ponad 3 milionami słuchaczy na Spotify.

To może być początek nowego rozdziału w karierze rapera i zapowiedź ambitnej wizualnej kampanii artystycznej.

Dziś na Instagramie Maty pojawiły się zdjęcia, na których raper w swojej nowej wersji – Mata 2.0 – pozuje z influencerką Fagatą. Para została sfotografowana na tle wspomnianego Cybertrucka, co tylko potęguje tajemnicę wokół projektu.

Nie wiadomo jeszcze, czy współpraca Maty i Fagaty to element promocji nowej płyty, kampanii społecznej, czy może artystycznego performance’u. Jedno jest pewne – machina promocyjna Maty ruszyła pełną parą.

Wini rozmawia z awatarem Maty

Kolejnym zaskakującym elementem akcji była rozmowa Winiego z awatarem Maty, czyli Matą 2.0. Wywiad ten wzbudził wiele emocji i jeszcze bardziej napędził medialny szum wokół artysty.

Wszystko wskazuje na to, że Mata wchodzi w nową erę swojej kariery, łącząc świat muzyki, technologii i influencer marketingu.

Fagata komentuje sesję z Matą

Fagata skomentowała swój udział w sesji na instagramowym story. Rapująca influencerka napisała krótko – Ja na bank pójdę zagłosować.

