Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

fot. mat. pras.

Nowy nabytek Maty

Mata, jeden z najpopularniejszych polskich raperów młodego pokolenia, pochwalił się nowym zakupem. Artysta zainwestował w Lamborghini Huracán – sportowe auto warte około 1,5 miliona złotych. To jeden z najbardziej prestiżowych modeli dostępnych na rynku, który stał się symbolem statusu w świecie muzyki.

Lamborghini Huracán – parametry i osiągi

Huracán EVO Spyder to samochód wyposażony w silnik V10 o mocy 640 KM, który rozpędza się od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,1 sekundy. Jego prędkość maksymalna wynosi około 325 km/h. Cena tego modelu zależy od wersji i dodatkowych konfiguracji – waha się od 1,3 mln zł do nawet 2 mln zł.

Symbol sukcesu w polskim rapie

Zakup Lamborghini to kolejny dowód na to, że Mata należy do elity polskiego rapu. Luksusowe auta od lat towarzyszą największym gwiazdom hip-hopu, a teraz również on może pochwalić się sportowym samochodem z najwyższej półki.