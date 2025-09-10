Szukaj
CGM

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

Raper spełnił marzenie o luksusowym aucie

2025.09.10

opublikował:

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

fot. mat. pras.

Nowy nabytek Maty

Mata, jeden z najpopularniejszych polskich raperów młodego pokolenia, pochwalił się nowym zakupem. Artysta zainwestował w Lamborghini Huracán – sportowe auto warte około 1,5 miliona złotych. To jeden z najbardziej prestiżowych modeli dostępnych na rynku, który stał się symbolem statusu w świecie muzyki.

Lamborghini Huracán – parametry i osiągi

Huracán EVO Spyder to samochód wyposażony w silnik V10 o mocy 640 KM, który rozpędza się od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,1 sekundy. Jego prędkość maksymalna wynosi około 325 km/h. Cena tego modelu zależy od wersji i dodatkowych konfiguracji – waha się od 1,3 mln zł do nawet 2 mln zł.

Symbol sukcesu w polskim rapie

Zakup Lamborghini to kolejny dowód na to, że Mata należy do elity polskiego rapu. Luksusowe auta od lat towarzyszą największym gwiazdom hip-hopu, a teraz również on może pochwalić się sportowym samochodem z najwyższej półki.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków
NEWS

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

Ten Typ Mes odpuszcza beef?
NEWS

Ten Typ Mes odpuszcza beef?

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł
NEWS

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec
NEWS

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”
NEWS

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?
NEWS

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu
NEWS

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu

Polecane

CGM
To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarz ...

To pierwszy koncert System Of A Down w naszym kraju od 2017 r.

1 godzinę temu

CGM
Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Do sieci trafiły szczegóły kontraktu

3 godziny temu

CGM
Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znalezion ...

Szok w Hollywood

3 godziny temu

CGM
Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy artysta był pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazu

Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy ...

Kolizja drogowa w czerwcu zakończyła się skandalem

6 godzin temu

CGM
Legendy warszawskiego rapu łączą siły na wspólnej płycie

Legendy warszawskiego rapu łączą siły na wspólnej płycie

Włodi i Ero zapowiadają wspólną płytę?

6 godzin temu

CGM
PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość ...

"Tym razem uderzamy w surowej, klasycznej konwencji".

14 godzin temu