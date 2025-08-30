Mata i Oki wypuścili wspólną EP-kę

O północy na platformach streamingowych pojawiło się wspólne wydawnictwo Maty i Okiego. „3347” tytułem nawiązuje naturalnie do liczb kojarzonych z oboma artystami. EP-ka, a może bardziej maxisingiel, składa się z trzech utworów, trwających łącznie niespełna osiem minut.

Mata i Oki prezentują wyczekiwany remiks „Manekina” Quebonafide

Wydawnictwo otwiera kawałek „ĆWIERĆWIEKU”, w którym Mata stwierdza: „Było już wielu takich co do topki biło, ale ze szczytu spadli, gdy tylko mocniej zawiało”. Obaj artyści są na scenie już jakiś czas i jak słychać, nigdzie się nie wybierają.

Ostatnim kawałkiem na „3347” jest „BEZ NIKOGO OBOK”, czyli remiks „Manekina” Quebonafide, którego fragment krąży po internecie od kilku miesięcy.