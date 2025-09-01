Szukaj
Mata i Oki promują „3347” nowym klipem

Artyści wypuścili w weekend wspólny materiał.

2025.09.01

fot. YouTube

Mata pojawił się na scenie gościnnie podczas sobotniego koncertu Okiego we wrocławskiej Hali Stulecia. W nocy z soboty na niedzielę w serwisach streamingowych pojawił się wspólny maxisingiel artystów „3347”, na którym znalazły się trzy kawałki – „ĆWIERĆWIEKU”, „HA HA HA” oraz „BEZ NIKOGO OBOK”. Ten ostatni numer to wyczekiwany przez fanów remix „Manekina” Quebonafide. I właśnie ten ostatni utwór doczekał się klipu, który trafił dziś na youtube’owy kanał Maty.

3347 na PGE Narodowym?

„Potrzebuję usłyszeć to duo na Narodowym w następnym roku” – sugeruje w komentarzach jeden z fanów. 15 maja 2026 r. Mata da wyprzedany koncert na warszawskim stadionie. Czy Oki pojawi się na tej imprezie gościnne? Na dziś wydaje się to bardzo prawdopodobne.

