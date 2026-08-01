CGM

Massive Attack z zakazem wjazdu do Singapuru. Powodem gest solidarności z Palestyną podczas koncertu

W Singapurze eksponowanie zagranicznych flag bez odpowiedniego zezwolenia podlega ograniczeniom

2026.08.01

opublikował:

Massive Attack ok

Massive Attack znalazł się w centrum międzynarodowej dyskusji po koncercie w Singapurze. Dwóch członków grupy otrzymało zakaz ponownego wjazdu do kraju, a lokalne władze zapowiedziały, że nie będą już wydawać zgody na przyszłe występy zespołu. Powodem decyzji było wywieszenie palestyńskiej flagi podczas koncertu oraz publiczne wyrażenie poparcia dla Palestyny.

Palestyńska flaga podczas koncertu Massive Attack

Do incydentu doszło 29 lipca podczas koncertu w The Star Theatre w Singapurze. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące członków Massive Attack trzymających nad głowami palestyńską flagę, czemu towarzyszyły owacje publiczności. Według lokalnych władz jeden z muzyków miał również wykrzyknąć ze sceny hasło „Free Palestine”.

Po występie sprawą zajęły się singapurska policja oraz Infocomm Media Development Authority (IMDA).

Zakaz wjazdu i brak zgody na kolejne koncerty

W wydanym oświadczeniu poinformowano, że dwaj członkowie zespołu zostali przesłuchani w związku z naruszeniem przepisów dotyczących porządku publicznego. Otrzymali oficjalne ostrzeżenia, a dodatkowo wydano wobec nich decyzję o zakazie ponownego wjazdu do Singapuru.

IMDA przekazała również, że nie zamierza zatwierdzać kolejnych wniosków dotyczących organizacji koncertów Massive Attack na terenie kraju.

Singapur ma surowe przepisy dotyczące symboli państwowych

W Singapurze publiczne eksponowanie zagranicznych flag i symboli narodowych bez odpowiedniego zezwolenia podlega ograniczeniom prawnym. Naruszenie tych przepisów może skutkować grzywną, karą pozbawienia wolności lub obiema sankcjami jednocześnie.

Władze poinformowały, że nadal analizują, czy podczas koncertu doszło również do naruszenia warunków licencji wydanej organizatorom wydarzenia.

Massive Attack od lat wspiera Palestynę

Massive Attack od wielu lat otwarcie angażuje się w działania na rzecz Palestyny. Zespół bojkotuje koncerty w Izraelu od 1999 roku i regularnie zabiera głos w sprawach związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Muzycy wspierają także kampanie społeczne dotyczące praw Palestyńczyków oraz wielokrotnie krytykowali działania polityków i rządów w tej sprawie.

Tagi


Popularne newsy

Bambi Oki
NEWS

bambi pokazała gorące zdjęcia z wakacji: „Bujam się tylko z GOAT-ami”

BTS k-pop
NEWS

BTS rezygnują z udziału w Grammy 2027. Zespół protestuje przeciwko nowej kategorii stworzonej dla K-Popu

Fagata
NEWS

Fagata nie wystąpi na Baltic Drive Festival. Organizatorzy odwołali jej koncert

Belmondo
NEWS

Belmondo zatrzymany po niepokojącej transmisji na żywo. Raper szarpał swoją partnerkę za włosy

Fagata Natalisa
NEWS

Natalisa przerywa milczenie po aferze z Fagatą. Mówi o groźbach śmierci i ogromnym stresie

_Julia Wieniawa OWF @piotr_tarasewicz - @cgm
NEWS

Julia Wieniawa zaśpiewa na dwóch stadionowych koncertach u boku międzynarodowej gwiazdy

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Wyjątkowa kolekcja Eminema trafi na aukcję. Fani będą mogli wylicytować 117 podpisanych par butów

Polecane

CGM
Boy George 2026 ig

Boy George odpowiada na falę krytyki po proizraleskiej piosence. &#822 ...

"Mam współczucie dla obu stron"

3 minuty temu

CGM
Glen Hansard

Glen Hansard zagrał ostatni koncert na kilka godzin przed śmiercią. Na ...

Glen był stałym gościem w pubie

7 minut temu

CGM
Nick Cave

Nick Cave & The Bad Seeds zaskoczyli fanów. Niespodziewany koncer ...

Zespół pracuje nad nowym materiałem

12 minut temu

CGM
Barack Obama

Barack Obama oddał hołd Glenowi Hansardowi. Wzruszające słowa w letnie ...

"Nasze serca są z jego rodziną"

16 minut temu

CGM
Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne doczeka się własnych domów strachu. Universal Studios od ...

Nowe atrakcje w Universal Studios mają być kolejnym elementem rozwijania dziedzictwa Króla Ciemności

21 minut temu

CGM
Sinead O'Connor

Adele Bertei twierdzi, że Sinéad O’Connor „pozbawiła” Davi ...

Chodzi o ostatni, niewydany album artystki

25 minut temu