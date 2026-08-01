Massive Attack z zakazem wjazdu do Singapuru. Powodem gest solidarności z Palestyną podczas koncertu

Massive Attack znalazł się w centrum międzynarodowej dyskusji po koncercie w Singapurze. Dwóch członków grupy otrzymało zakaz ponownego wjazdu do kraju, a lokalne władze zapowiedziały, że nie będą już wydawać zgody na przyszłe występy zespołu. Powodem decyzji było wywieszenie palestyńskiej flagi podczas koncertu oraz publiczne wyrażenie poparcia dla Palestyny.

Palestyńska flaga podczas koncertu Massive Attack

Do incydentu doszło 29 lipca podczas koncertu w The Star Theatre w Singapurze. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące członków Massive Attack trzymających nad głowami palestyńską flagę, czemu towarzyszyły owacje publiczności. Według lokalnych władz jeden z muzyków miał również wykrzyknąć ze sceny hasło „Free Palestine”.

Po występie sprawą zajęły się singapurska policja oraz Infocomm Media Development Authority (IMDA).

Zakaz wjazdu i brak zgody na kolejne koncerty

W wydanym oświadczeniu poinformowano, że dwaj członkowie zespołu zostali przesłuchani w związku z naruszeniem przepisów dotyczących porządku publicznego. Otrzymali oficjalne ostrzeżenia, a dodatkowo wydano wobec nich decyzję o zakazie ponownego wjazdu do Singapuru.

IMDA przekazała również, że nie zamierza zatwierdzać kolejnych wniosków dotyczących organizacji koncertów Massive Attack na terenie kraju.

Singapur ma surowe przepisy dotyczące symboli państwowych

W Singapurze publiczne eksponowanie zagranicznych flag i symboli narodowych bez odpowiedniego zezwolenia podlega ograniczeniom prawnym. Naruszenie tych przepisów może skutkować grzywną, karą pozbawienia wolności lub obiema sankcjami jednocześnie.

Władze poinformowały, że nadal analizują, czy podczas koncertu doszło również do naruszenia warunków licencji wydanej organizatorom wydarzenia.

Massive Attack od lat wspiera Palestynę

Massive Attack od wielu lat otwarcie angażuje się w działania na rzecz Palestyny. Zespół bojkotuje koncerty w Izraelu od 1999 roku i regularnie zabiera głos w sprawach związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Muzycy wspierają także kampanie społeczne dotyczące praw Palestyńczyków oraz wielokrotnie krytykowali działania polityków i rządów w tej sprawie.