Massive Attack wycofują swoją muzykę ze Spotify. Protestują w ten sposób przeciwko inwestycjom militarnym Daniela Eka

Massive Attack ogłosił, że zamierza usunąć swoją muzykę ze Spotify. Decyzja ta jest odpowiedzią na inwestycje prezesa platformy, Daniela Eka, w firmę zbrojeniową rozwijającą drony bojowe i technologie sztucznej inteligencji stosowane w lotnictwie wojskowym.

No Music for Genocide – bojkot kulturowy

Muzycy wyrazili także solidarność z inicjatywą No Music for Genocide, która wzywa artystów, wytwórnie i właścicieli praw autorskich do usuwania muzyki ze streamingu w Izraelu. Ma to być protest przeciwko działaniom militarnym w Strefie Gazy. Massive Attack zapowiedzieli udział w tym bojkocie.

Krytyka Spotify i etyczne wątpliwości

W swoim oświadczeniu grupa zaznaczyła, że problemem nie jest tylko ekonomiczne obciążenie artystów przez platformę. Ich zdaniem, działalność Spotify łączy się również z odpowiedzialnością moralną – zyski z muzyki finansują bowiem technologie wojskowe. Jak podkreślili członkowie zespołu:

„Dość to więcej niż dość. Możliwa jest inna droga.”

Artyści opuszczający Spotify

Massive Attack nie są jedynym zespołem, który zdecydował się na taki krok. W ostatnich tygodniach z platformy swoje utwory usunęli m.in. Deerhoof, Xiu Xiu, King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Hotline TNT, Young Widows i WU LYF.

Inwestycje w firmę Helsing

Źródłem kontrowersji są inwestycje funduszu Prima Materia, założonego przez Daniela Eka. Wspiera on firmę Helsing, działającą w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji, specjalizującą się w oprogramowaniu opartym na sztucznej inteligencji dla celów obronnych. Firma utrzymuje jednak, że jej technologie wykorzystywane są wyłącznie do obrony Europy i wsparcia Ukrainy w walce z rosyjską agresją.