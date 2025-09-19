Szukaj
CGM

Massive Attack wycofują swoją muzykę ze Spotify. Protestują w ten sposób przeciwko inwestycjom militarnym Daniela Eka

Massive Attack nie są jedynym zespołem, który zdecydował się na taki krok

2025.09.19

opublikował:

Massive Attack wycofują swoją muzykę ze Spotify. Protestują w ten sposób przeciwko inwestycjom militarnym Daniela Eka

Massive Attack ogłosił, że zamierza usunąć swoją muzykę ze Spotify. Decyzja ta jest odpowiedzią na inwestycje prezesa platformy, Daniela Eka, w firmę zbrojeniową rozwijającą drony bojowe i technologie sztucznej inteligencji stosowane w lotnictwie wojskowym.

No Music for Genocide – bojkot kulturowy

Muzycy wyrazili także solidarność z inicjatywą No Music for Genocide, która wzywa artystów, wytwórnie i właścicieli praw autorskich do usuwania muzyki ze streamingu w Izraelu. Ma to być protest przeciwko działaniom militarnym w Strefie Gazy. Massive Attack zapowiedzieli udział w tym bojkocie.

Krytyka Spotify i etyczne wątpliwości

W swoim oświadczeniu grupa zaznaczyła, że problemem nie jest tylko ekonomiczne obciążenie artystów przez platformę. Ich zdaniem, działalność Spotify łączy się również z odpowiedzialnością moralną – zyski z muzyki finansują bowiem technologie wojskowe. Jak podkreślili członkowie zespołu:

„Dość to więcej niż dość. Możliwa jest inna droga.”

Artyści opuszczający Spotify

Massive Attack nie są jedynym zespołem, który zdecydował się na taki krok. W ostatnich tygodniach z platformy swoje utwory usunęli m.in. Deerhoof, Xiu Xiu, King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Hotline TNT, Young Widows i WU LYF.

Inwestycje w firmę Helsing

Źródłem kontrowersji są inwestycje funduszu Prima Materia, założonego przez Daniela Eka. Wspiera on firmę Helsing, działającą w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji, specjalizującą się w oprogramowaniu opartym na sztucznej inteligencji dla celów obronnych. Firma utrzymuje jednak, że jej technologie wykorzystywane są wyłącznie do obrony Europy i wsparcia Ukrainy w walce z rosyjską agresją.

Tagi


Popularne newsy

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała
NEWS

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki
NEWS

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”
NEWS

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Cardi B jest w ciąży
NEWS

Cardi B jest w ciąży

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły
NEWS

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

Poznaliśmy gości zaproszonych na nowy album Mobb Depp
NEWS

Poznaliśmy gości zaproszonych na nowy album Mobb Depp

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”
NEWS

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

Polecane

CGM
RAYE szuka męża i rusza w światową trasę koncertową

RAYE szuka męża i rusza w światową trasę koncertową

Nowy singiel i zapowiedź drugiego albumu

3 minuty temu

CGM
Ile Justin Bieber zarobi za występy podczas festiwalu Coachella 2026? Suma robi wrażenie

Ile Justin Bieber zarobi za występy podczas festiwalu Coachella 2026? ...

Popowy gwiazdor na szczycie festiwalu

34 minuty temu

CGM
Polska może wycofać się z Eurowizji 2026? Ministra kultury zabiera głos

Polska może wycofać się z Eurowizji 2026? Ministra kultury zabiera gło ...

Kryzys wokół 70. Konkursu Piosenki Eurowizji

58 minut temu

CGM
Przełom w sprawie ciała dziewczyny znalezionego w samochodzie D4vd? Do sieci wyciekły zdjęcia i filmy muzyka z zamordowaną 15-latką

Przełom w sprawie ciała dziewczyny znalezionego w samochodzie D4vd? Do ...

Co wiemy o tragicznym śledztwie LAPD?

3 godziny temu

CGM
67-letnia Madonna ogłasza powrót na parkiet

67-letnia Madonna ogłasza powrót na parkiet

Artystka po latach wraca do Warner Music

5 godzin temu

CGM
Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś rap ...

W kwestii ghostwritingu Słoń stawia sprawę jasno.

10 godzin temu