Maryla Rodowicz zapowiada album „Niech żyje bal”. Na płycie mnóstwo artystów młodego pokolenia

Po serii wyjątkowych duetów z artystami młodego pokolenia, Maryla Rodowicz szykuje album, na który czekała cała Polska. Już 14 listopada ukaże się płyta „Niech żyje bal”, a preorder właśnie wystartował, umożliwiając fanom wcześniejsze zamówienia.

„Niech żyje bal” – muzyczne spotkanie pokoleń

Album „Niech żyje bal” to muzyczne podsumowanie projektu, który połączył legendę polskiej sceny z najciekawszymi współczesnymi głosami. Na płycie znajdą się elektryzujące duety z takimi artystami jak:

Dawid Kwiatkowski

Roxie

Mrozu

Błażej Król

bryska

Lanberry

Igor Herbut

Misia Furtak

Tribbs

Skytech

Każdy z wykonawców nadał klasycznym utworom nową energię, świeże brzmienie i osobisty charakter, pokazując, że twórczość Maryli Rodowicz wciąż inspiruje kolejne pokolenia.

Hołd dla klasyki i nowoczesne brzmienia

Płyta „Niech żyje bal” to hołd dla kultowych piosenek i ich autorki, ale także muzyczny most łączący przeszłość z teraźniejszością. To Maryla, jakiej nie słyszeliśmy nigdy wcześniej – odważna, nowoczesna, a zarazem wierna swojej legendzie. Album pokazuje, że nawet po dekadach obecności na scenie, Rodowicz potrafi tworzyć muzykę, która łączy pokolenia i wciąż pozostaje aktualna.