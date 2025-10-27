Maryla Rodowicz zapowiada album „Niech żyje bal”. Na płycie mnóstwo artystów młodego pokolenia
Po serii wyjątkowych duetów z artystami młodego pokolenia, Maryla Rodowicz szykuje album, na który czekała cała Polska. Już 14 listopada ukaże się płyta „Niech żyje bal”, a preorder właśnie wystartował, umożliwiając fanom wcześniejsze zamówienia.
„Niech żyje bal” – muzyczne spotkanie pokoleń
Album „Niech żyje bal” to muzyczne podsumowanie projektu, który połączył legendę polskiej sceny z najciekawszymi współczesnymi głosami. Na płycie znajdą się elektryzujące duety z takimi artystami jak:
-
Dawid Kwiatkowski
-
Roxie
-
Mrozu
-
Błażej Król
-
bryska
-
Lanberry
-
Igor Herbut
-
Misia Furtak
-
Tribbs
-
Skytech
Każdy z wykonawców nadał klasycznym utworom nową energię, świeże brzmienie i osobisty charakter, pokazując, że twórczość Maryli Rodowicz wciąż inspiruje kolejne pokolenia.
Hołd dla klasyki i nowoczesne brzmienia
Płyta „Niech żyje bal” to hołd dla kultowych piosenek i ich autorki, ale także muzyczny most łączący przeszłość z teraźniejszością. To Maryla, jakiej nie słyszeliśmy nigdy wcześniej – odważna, nowoczesna, a zarazem wierna swojej legendzie. Album pokazuje, że nawet po dekadach obecności na scenie, Rodowicz potrafi tworzyć muzykę, która łączy pokolenia i wciąż pozostaje aktualna.