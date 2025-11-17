CGM

Maryla Rodowicz prezentuje album „Niech żyje bal". Na płycie plejda gwiazd młodego pokolenia

To projekt, w którym artystka prezentuje swoje największe przeboje w nowoczesnych aranżacjach

2025.11.17

14 listopada 2025 roku premierę ma długo wyczekiwany album Maryli RodowiczNiech żyje bal. To wyjątkowy projekt, w którym artystka prezentuje swoje największe przeboje w nowoczesnych aranżacjach. Znane i kochane utwory zyskały świeże, współczesne brzmienie, zachowując przy tym magię oryginałów.

Nowe aranżacje i współpraca z młodymi artystami

Album to muzyczna podróż przez dekady kariery Maryli Rodowicz – od ikonicznych hitów po odważne interpretacje, które pokazują, że jej muzyka wciąż pulsuje nową energią. Do współpracy artystka zaprosiła grono młodszych wykonawców, tworząc elektryzujące duety.

Na płycie pojawili się między innymi: Dawid Kwiatkowski, Zalew, Roxie, Mrozu, Błażej Król, Bryska, Lanberry, Igor Herbut, Misia Furtak, Tribbs i Skytech. Każdy z nich wprowadził do klasyków Maryli własną wrażliwość i nowoczesne brzmienie, dzięki czemu album stał się muzycznym mostem łączącym pokolenia.

Wizualna koncepcja albumu

Symboliczny wizualnie element albumu stanowi stół, który jest motywem przewodnim całego projektu. Koncepcję wizualną przygotował Tomasz Wilczyński, nadając jej wyjątkowy charakter i podkreślając znaczenie współpracy między artystami.

Dostępność albumu

Niech żyje bal jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych oraz w sprzedaży fizycznej. Album stanowi hołd dla legendy polskiej sceny muzycznej i dowód, że twórczość Maryli Rodowicz nie starzeje się ani o dzień.

