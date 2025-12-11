CGM

Maryla Rodowicz powraca z wyjątkową wersją „Niech żyje bal” MTV Unplugged – gościnnie Błażej Król, Igor Herbut i Misi Furtak

Cztery artystyczne światy w jednym utworze

2025.12.11

Legenda polskiej muzyki, prezentuje pierwszy singiel zapowiadający jej nowy projekt MTV Unplugged. Wybrany utwór to jeden z największych hitów artystki – „Niech żyje bal” – w zupełnie nowej, akustycznej aranżacji. Do współpracy przy singlu zaproszeni zostali Błażej Król, Igor Herbut i Misi Furtak, co nadaje piosence świeżości i niepowtarzalnego charakteru.

Wersja MTV Unplugged „Niech żyje bal” to spotkanie czterech wybitnych muzyków, których style wzajemnie się uzupełniają. Emocjonalne wykonanie, nowe aranżacje oraz starannie dobrane instrumentarium nadają piosence głębi i wyjątkowego brzmienia. Fani Maryli mogą spodziewać się pełnej ekspresji i subtelnej interpretacji kultowego utworu.

Koncert i premiera singla

Koncert MTV Unplugged Maryli Rodowicz będzie miał swoją premierę już 8 grudnia 2025 roku. Od północy materiał dostępny będzie w serwisach streamingowych, a emisja telewizyjna odbędzie się tego samego dnia o godzinie 19:00 na Canal+ Premium. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych roku, łączące klasykę repertuaru Maryli z nowoczesnym, akustycznym brzmieniem.

Album MTV Unplugged Maryli Rodowicz – premiera wiosną 2026

Cały album „MTV Unplugged Maryli Rodowicz” trafi do słuchaczy wiosną 2026 roku. Projekt zawiera nowe aranżacje największych hitów artystki oraz wyjątkowe kolaboracje muzyczne, co sprawia, że będzie obowiązkową pozycją w kolekcji fanów polskiej muzyki.

