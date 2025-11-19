CGM

Martha Stewart ambasadorką ginu Dr. Dre i Snoop Dogga

Kultowa gospodyni wraca do świata alkoholu z gwiazdami hip-hopu

2025.11.19

Martha Stewart ambasadorką ginu Dr. Dre i Snoop Dogga

Martha Stewart ponownie zaskakuje fanów, tym razem w świecie alkoholi. Słynna ekspertka kulinarna połączyła siły ze Snoop Doggiem i Dr. Dre, zostając nową ambasadorką marki Still G.I.N. – popularnego trunku wyprodukowanego przez duet hip-hopowy.

Water Melly – nowy koktajl Marthy Stewart

Martha zaprezentowała swój autorski koktajl „Water Melly”, którego bazą jest Still G.I.N.. Drink wzbogacono o sok z arbuza i limonki, nuty ogórka oraz syrop trzcinowy, tworząc orzeźwiające połączenie idealne na letnie wieczory.

Współpraca z Dr. Dre i Snoop Doggiem

Martha Stewart będzie promować Still G.I.N. razem z Dr. Dre i Snoop Doggiem, kontynuując swój udział w projektach z raperem, po zakończeniu popularnego programu „Potluck Dinner Party”. Dr. Dre i Snoop Dogg wprowadzili napój Doggystyle w październiku 2024 roku, który od razu zyskał uznanie krytyków i zdobył Masters Medal podczas Gin Masters Awards 2025.

Martha Stewart łączy kulinaria z hip-hopem

Ta współpraca to kolejny przykład, jak Martha Stewart potrafi łączyć świat luksusowej gastronomii z kulturą hip-hopową. Jej wizerunek jako ekspertki kulinarnej w zestawieniu z marką Dre i Snoop Dogga pokazuje, że innowacyjne połączenia marek mogą przynieść sukces zarówno w branży gastronomicznej, jak i rozrywkowej.

