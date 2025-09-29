Szukaj
CGM

Marshmello i Hudson Westbrook łączą siły w singlu „Better Man Than Me”

Piosenka i towarzyszący jej teledysk są już dostępne.

2025.09.29

opublikował:

Marshmello i Hudson Westbrook łączą siły w singlu „Better Man Than Me”

fot. mat. pras.

Marshmello prezentuje nowy singiel i teledysk „Better Man Than Me”, nagrany wspólnie ze wschodzącą gwiazdą country Hudsonem Westbrookiem. To ich pierwsza współpraca i zarazem kolejny krok Marshmello w stronę muzyki country.

Dwa charakterystyczne style

W utworze spotykają się dwa charakterystyczne style. Delikatnie szarpane dźwięki gitary akustycznej łączą się z pulsującym basem i bujającym bitem. Hudson opowiada o skomplikowanym związku, pytając: „Jeśli jestem taki przewidywalny, to dlaczego w ogóle zostałaś? Podnieś mnie, a potem odrzuć, złam mi serce, pozwól mu po prostu krwawić – powinnaś była wiedzieć, że nigdy nie będziemy razem”. W zadziornym refrenie wyzywa swoją niegodną miłości partnerkę słowami: „Idź, znajdź lepszego faceta niż ja”. Teledysk nawiązuje klimatem do współczesnych westernów – Hudson ucieka z tylnego siedzenia radiowozu, a akcja zamienia się w pełną napięcia gonitwę. W klipie można też dostrzec subtelne nawiązania do charakterystycznego logo Marshmello.

Marshmello ma bardzo specyficzny vibe. Świetnie się z nim pracowało, bo ten utwór jest zupełnie inny niż wszystko, co do tej pory robiłem. Zawsze pozostaję wierny swoim teksańskim korzeniom i to właśnie wniosłem do tego numeru. Ten kawałek chodził mi po głowie miesiącami, cieszę się, że w końcu możecie go usłyszeć – mówi Hudson Westbrook.

Singiel ukazuje się niedługo po „Holy Water”, nagranym wspólnie z Jellym Rollem. Ten utwór ma już ponad 15 milionów streamów i zdobył pochwały m.in. od serwisu Holler. „Holy Water” to druga po „Miles On It” – z Kane’em Brownem – country’owa współpraca Marshmello. „Miles On It” zapisał się w historii jako pierwszy utwór w dziejach, który zadebiutował na pierwszym miejscu zarówno w Top Dance/Electronic Songs Chart, jak i Top Country Songs Chart.

Tagi


Popularne newsy

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany
NEWS

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego
NEWS

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”
NEWS

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”
NEWS

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica
NEWS

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce
NEWS

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Lola Young odwołuje występ z powodu „delikatnej sprawy” związanej z jej zdrowiem psychicznym
NEWS

Lola Young odwołuje występ z powodu „delikatnej sprawy” związanej z jej zdrowiem psychicznym

Polecane

CGM
Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

"Mogłem staranniej dobierać ludzi" - przyznaje artysta

2 godziny temu

CGM
Jeszcze więcej Oasis. Grupa właśnie zapowiedziała kolejne wydawnictwo

Jeszcze więcej Oasis. Grupa właśnie zapowiedziała kolejne wydawnictwo

Premiera jeszcze w tym roku.

4 godziny temu

CGM
Nowa EP-ka Dwóch Sławów już dostępna

Nowa EP-ka Dwóch Sławów już dostępna

Siedem kawałków i dwóch gości.

5 godzin temu

CGM
Ne-Yo zrzucił fana ze sceny. Artysta nie będzie tolerował intruzów

Ne-Yo zrzucił fana ze sceny. Artysta nie będzie tolerował intruzów

Tak kończą ci, którzy próbują zakłócić koncerty Ne-Yo.

5 godzin temu

CGM
Ed Sheeran i Justin Bieber nagrali razem piosenkę. Dlaczego nigdy się nie ukazała?

Ed Sheeran i Justin Bieber nagrali razem piosenkę. Dlaczego nigdy się ...

Wygląda na to, że już się nie ukaże.

7 godzin temu

CGM
Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Artystka odwiedzi nas w przyszłym roku.

10 godzin temu