Marshmello i Hudson Westbrook łączą siły w singlu „Better Man Than Me”

fot. mat. pras.

Marshmello prezentuje nowy singiel i teledysk „Better Man Than Me”, nagrany wspólnie ze wschodzącą gwiazdą country Hudsonem Westbrookiem. To ich pierwsza współpraca i zarazem kolejny krok Marshmello w stronę muzyki country.

Dwa charakterystyczne style

W utworze spotykają się dwa charakterystyczne style. Delikatnie szarpane dźwięki gitary akustycznej łączą się z pulsującym basem i bujającym bitem. Hudson opowiada o skomplikowanym związku, pytając: „Jeśli jestem taki przewidywalny, to dlaczego w ogóle zostałaś? Podnieś mnie, a potem odrzuć, złam mi serce, pozwól mu po prostu krwawić – powinnaś była wiedzieć, że nigdy nie będziemy razem”. W zadziornym refrenie wyzywa swoją niegodną miłości partnerkę słowami: „Idź, znajdź lepszego faceta niż ja”. Teledysk nawiązuje klimatem do współczesnych westernów – Hudson ucieka z tylnego siedzenia radiowozu, a akcja zamienia się w pełną napięcia gonitwę. W klipie można też dostrzec subtelne nawiązania do charakterystycznego logo Marshmello.

– Marshmello ma bardzo specyficzny vibe. Świetnie się z nim pracowało, bo ten utwór jest zupełnie inny niż wszystko, co do tej pory robiłem. Zawsze pozostaję wierny swoim teksańskim korzeniom i to właśnie wniosłem do tego numeru. Ten kawałek chodził mi po głowie miesiącami, cieszę się, że w końcu możecie go usłyszeć – mówi Hudson Westbrook.

Singiel ukazuje się niedługo po „Holy Water”, nagranym wspólnie z Jellym Rollem. Ten utwór ma już ponad 15 milionów streamów i zdobył pochwały m.in. od serwisu Holler. „Holy Water” to druga po „Miles On It” – z Kane’em Brownem – country’owa współpraca Marshmello. „Miles On It” zapisał się w historii jako pierwszy utwór w dziejach, który zadebiutował na pierwszym miejscu zarówno w Top Dance/Electronic Songs Chart, jak i Top Country Songs Chart.