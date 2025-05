Mark Hoppus z Blink-182 komentuje dawny konflikt z Green Day

fot. Rory Kramer

„Headlinowanie nad swoimi idolami to dziwne uczucie” – mówi Hoppus

Mark Hoppus, basista i wokalista zespołu Blink-182, odniósł się do długoletniego napięcia między jego zespołem a Green Day, które narastało szczególnie podczas wspólnej trasy ‘Pop Disaster Tour’ w 2002 roku. W rozmowie z NME, Hoppus wrócił pamięcią do tego okresu, wspominając o nieco rywalizacyjnym charakterze relacji między zespołami.

Rywalizacja Blink-182 i Green Day na scenie

„Dorastałem, słuchając Green Day. Stałem w kolejce po 'Dookie’ w dniu premiery” – powiedział Hoppus. – „A potem nagle gramy z nimi trasę jako równorzędni headlinerzy. Ale Blink zamykał koncerty każdego wieczoru. To było dziwne – występować po swoich idolach”.

W tym czasie Blink-182 przeżywało szczyt popularności po sukcesie albumów ‘Enema Of The State’ (1999) oraz ‘Take Off Your Pants And Jacket’ (2001), który trafił na szczyt list Billboardu. Tymczasem Green Day byli w twórczym dołku po słabo przyjętej płycie ‘Warning’ (2000), co dopiero miało się odmienić kilka lat później dzięki przełomowemu ‘American Idiot’ (2004).

Green Day „gotowi do walki”

Mark Hoppus wspomina, że choć członkowie Green Day byli wobec nich uprzejmi, na scenie pojawiła się prawdziwa muzyczna rywalizacja:

„Myśleliśmy, że jesteśmy super, a Green Day przyszli gotowi do walki – muzycznie oczywiście. Zostali bardzo mili, ale na scenie nas zniszczyli pierwszej nocy. Musieliśmy podnieść poziom”.

Ta zdrowa rywalizacja okazała się jednak motywująca dla obu zespołów. Hoppus przyznaje, że dzięki niej Blink-182 stali się lepszym zespołem, a Green Day mogli znaleźć nową inspirację, która doprowadziła do powstania jednej z ich najlepszych płyt:

„Myślę, że ich zainspirowaliśmy tak bardzo, że musieli nas ‘zabić’ płytą ‘American Idiot’”.

Nowa książka i nadchodząca trasa Blink-182

Wypowiedź Hoppusa promuje jego nową autobiografię ‘Fahrenheit-182’, w której opowiada o swojej karierze, wpływie na popkulturę oraz walce z rakiem. Książka ukazała się nakładem Dey Street Books.

Zespół Blink-182 wyrusza jesienią w dużą trasę po USA z Alkaline Trio, która rozpocznie się 28 sierpnia w Hollywood na Florydzie.