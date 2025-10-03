Mariah Carey odpowiada na plotki o konflikcie z Eminemem i roli w filmie „8 Mila”

Kontrowersje między Mariah Carey a Eminemem trwają od ponad dwóch dekad. Niedawno pojawiły się doniesienia, że ich konflikt rozpoczął się, gdy raper zaproponował Carey rolę jego matki w filmie „8 Mila”, mimo że artystka była jedynie cztery lata starsza od niego.

Konflikt o rolę matki Eminema

Producent Damion „Damizza” Young, który współpracował z Carey, ujawnił, że raper chciał, aby wokalistka zagrała jego matkę.

„Ona wcale nie była z tego zadowolona. Jej niepewność wzięła górę” – wyjaśnił Young, sugerując, że to zdarzenie mogło być początkiem długotrwałej rywalizacji między artystami.

W rozmowie w programie Watch What Happens Live With Andy Cohen, Carey potwierdziła, że faktycznie otrzymała taką propozycję:

„Z tego, co słyszałam, w tym jest trochę prawdy, ale nie sądzę, że to on faktycznie. Cóż, kto wie, kto kogo o to poprosił” – przyznała Carey.

Kiedy zapytano ją, czy to zdarzenie wywołało konflikt, odpowiedziała:

„Nie. Może. To zależy, co on miał na myśli. Naprawdę mnie to nie obchodzi. Cokolwiek wtedy powiedział, jestem z tym okej”.

Dwudziestoletnia rywalizacja

Konflikt między Carey a Eminemem eskalował w 2009 roku, gdy artystka wydała utwór „Obsessed”, który nawiązywał do rzekomej relacji z raperem. Eminem odpowiedział diss trackiem, w którym pojawiły się kontrowersyjne wersy dotyczące ich domniemanej znajomości.

W sprawę zaangażowany był także były mąż Carey, Nick Cannon, który w grudniu 2019 roku opublikował cztery diss tracki przeciwko Eminemowi, w tym utwór „The Invitation”. Cannon tłumaczył swoje działania jako reakcję na teksty Eminema, podkreślając, że nie miały one charakteru homofobicznego.