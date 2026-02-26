Marcin Maciejczak wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Marcin Maciejczak nie zwalnia tempa. Po wydaniu dwóch docenionych albumów w ciągu ubiegłego roku wyrusza w trasę koncertową i stanie na planie kultowego programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Marcin zdobył ogólnopolską rozpoznawalność w 2020 roku, wygrywając „The Voice Kids”. Od tego czasu wydał 4 płyty, zagrał na największych festiwalach i zgromadził wierną publiczność, która docenia jego dojrzałe podejście do muzyki i scenicznego wizerunku.

Czterooktawowy głos i wszechstronność

Wokalista dysponuje rzadkim, czterooktawowym głosem i szybko zdobył miano jednego z najważniejszych twórców swojego pokolenia. Jego dotychczasowa dyskografia obejmuje platynowy debiut oraz kolejne projekty, w których swobodnie łączy alternatywę, elektronikę i pop.

W 2025 roku wydał dwa albumy – „Destroy Me, Today” i „8 piosenek o miłości” – docenione przez krytyków. Piosenkarz współpracował z innymi polskimi artystami, m.in. Natalią Nykiel, Justyną Steczkowską i Sarą James.

Media społecznościowe i podcast

Swoją pozycję Marcin umacnia w mediach społecznościowych, gdzie jego publikacje osiągają wielomilionowe zasięgi. Prowadzi też autorski podcast, w którym daje głos swoim rówieśnikom i rówieśniczkom.

W programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” pokaże, jak sprawnie potrafi przechodzić między różnymi scenicznymi wcieleniami.

Klubowa trasa koncertowa „Piosenki o miłości”

Już w kwietniu Marcin rozpocznie trasę koncertową: