CGM

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki

Niewygodne pytanie w radiowej zabawie

2026.01.04

opublikował:

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki

W najnowszym wywiadzie Mandaryna została zapytana o najmniej sympatyczną osobę w branży rozrywkowej. Jej odpowiedź zaskoczyła wiele osób – Marta wskazała na Marylę Rodowicz.

Powrót Mandaryny na medialny szczyt

Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, zaistniała w show-biznesie m.in. dzięki małżeństwu z Michałem Wiśniewskim. Choć ich związek zakończył się lata temu, dziś utrzymują bardzo dobre relacje, co potwierdził ich wspólny występ podczas sylwestra TVP. Artystka przeżywa obecnie swoisty renesans popularności, napędzany nostalgią za latami dwutysięcznymi.

Niewygodne pytanie w radiowej zabawie

Podczas rozmowy na antenie RMF FM, w ramach zabawy „odpowiadasz albo zjadasz”, Mandaryna została postawiona przed trudnym wyborem. Zapytana o najmniej sympatyczną osobę z polskiego show-biznesu, początkowo próbowała unikać jednoznacznej odpowiedzi, podkreślając, że nie otacza się ludźmi nieżyczliwymi.

Mandaryna o Maryli Rodowicz: „Niemiło o mnie powiedziała”

Przyciśnięta do muru, Mandaryna przyznała, że w przeszłości dotknęła ją wypowiedź Maryli Rodowicz. Jak wyznała, legendarna piosenkarka miała wypowiedzieć się o niej w nieprzychylny sposób, co zapadło jej w pamięć.

„Wiem, że kiedyś jakoś niemiło o mnie powiedziała Maryla Rodowicz, więc zostanę przy tym nazwisku” – przyznała artystka, dodając, że ma wrażenie, iż Rodowicz nie darzy jej sympatią.

Kontrowersyjna wypowiedź Maryli Rodowicz sprzed lat

Mandaryna prawdopodobnie nawiązała do głośnej wypowiedzi Maryli Rodowicz sprzed około dekady. Ikona polskiej sceny muzycznej w ironiczny sposób zakwestionowała wówczas status Mandaryny jako gwiazdy.

„Jeśli Mandaryna jest gwiazdą, to kim ja jestem? Carycą?!” – mówiła Rodowicz, krytykując nadmierne używanie słowa „gwiazda” w polskim show-biznesie.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez RMF FM Najlepsza Muzyka (@radio_rmffm)

<div

Tagi


Popularne newsy

Smolasty jasno o obecnej relacji z Dodą: „Nasze drogi się rozeszły”
NEWS

Smolasty jasno o obecnej relacji z Dodą: „Nasze drogi się rozeszły”

Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”
NEWS

Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”

Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów
NEWS

Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów

Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera
NEWS

Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera

Doda ostro o Kubie Wojewódzkim: „Najgorsza osoba, z którą rozmawiałam”
NEWS

Doda ostro o Kubie Wojewódzkim: „Najgorsza osoba, z którą rozmawiałam”

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify
NEWS

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify

Malik Montana o występie na „Sylwestrze z Dwójką”: „Moja mamusia to oglądała”
NEWS

Malik Montana o występie na „Sylwestrze z Dwójką”: „Moja mamusia to oglądała”

Polecane

CGM
Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”

Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę po ...

Nagrania dające władzę?

4 minuty temu

CGM
Kanye West ujawnia tracklistę albumu „Bully”. Rusza preorder wyczekiwanego krążka 

Kanye West ujawnia tracklistę albumu „Bully”. Rusza preorder wyczekiwa ...

Ruszyła przedsprzedaż fizycznych nośników

2 godziny temu

CGM
Stormzy sprzedał się McDonaldowi? Raper odpowiada na krytykę fanów

Stormzy sprzedał się McDonaldowi? Raper odpowiada na krytykę fanów

Raper o trudnych chwilach i krytyce

3 godziny temu

CGM
Drake oskarżony o promocję nielegalnego hazardu

Drake oskarżony o promocję nielegalnego hazardu

Zarzuty o wykorzystywanie botów do zwiększania odsłuchań

3 godziny temu

CGM
Jennifer Lopez odpowiada krytykom: „Gdybyś miał taki tyłek, też chodziłbyś nago”

Jennifer Lopez odpowiada krytykom: „Gdybyś miał taki tyłek, też chodzi ...

Fani stają murem za JLO

3 godziny temu

CGM
Lider Måneskin potwierdził zaręczyny z Dove Cameron wspólnym zdjęciem na Instagramie

Lider Måneskin potwierdził zaręczyny z Dove Cameron wspólnym zdjęciem ...

Damiano David pokazał zdjęcie swojej wybranki z pierścionkiem zaręczynowym

3 godziny temu