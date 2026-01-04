Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki

W najnowszym wywiadzie Mandaryna została zapytana o najmniej sympatyczną osobę w branży rozrywkowej. Jej odpowiedź zaskoczyła wiele osób – Marta wskazała na Marylę Rodowicz.

Powrót Mandaryny na medialny szczyt

Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, zaistniała w show-biznesie m.in. dzięki małżeństwu z Michałem Wiśniewskim. Choć ich związek zakończył się lata temu, dziś utrzymują bardzo dobre relacje, co potwierdził ich wspólny występ podczas sylwestra TVP. Artystka przeżywa obecnie swoisty renesans popularności, napędzany nostalgią za latami dwutysięcznymi.

Niewygodne pytanie w radiowej zabawie

Podczas rozmowy na antenie RMF FM, w ramach zabawy „odpowiadasz albo zjadasz”, Mandaryna została postawiona przed trudnym wyborem. Zapytana o najmniej sympatyczną osobę z polskiego show-biznesu, początkowo próbowała unikać jednoznacznej odpowiedzi, podkreślając, że nie otacza się ludźmi nieżyczliwymi.

Mandaryna o Maryli Rodowicz: „Niemiło o mnie powiedziała”

Przyciśnięta do muru, Mandaryna przyznała, że w przeszłości dotknęła ją wypowiedź Maryli Rodowicz. Jak wyznała, legendarna piosenkarka miała wypowiedzieć się o niej w nieprzychylny sposób, co zapadło jej w pamięć.

„Wiem, że kiedyś jakoś niemiło o mnie powiedziała Maryla Rodowicz, więc zostanę przy tym nazwisku” – przyznała artystka, dodając, że ma wrażenie, iż Rodowicz nie darzy jej sympatią.

Kontrowersyjna wypowiedź Maryli Rodowicz sprzed lat

Mandaryna prawdopodobnie nawiązała do głośnej wypowiedzi Maryli Rodowicz sprzed około dekady. Ikona polskiej sceny muzycznej w ironiczny sposób zakwestionowała wówczas status Mandaryny jako gwiazdy.

„Jeśli Mandaryna jest gwiazdą, to kim ja jestem? Carycą?!” – mówiła Rodowicz, krytykując nadmierne używanie słowa „gwiazda” w polskim show-biznesie.