Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagata zdissowała Young Leosię. „Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie”

Fagata kontra Young Leosia – nowy beef w polskim rapie

Fagata zdecydowała się na mocny ruch i wypuściła numer „Diss na różową”, który wymierzony jest w Young Leosię. Utwór wywołał falę komentarzy w social mediach i podgrzał atmosferę wśród fanów polskiej sceny muzycznej. Numer odnosi się nie tylko do samej Young Leosi, ale także do jej bliskiego otoczenia, co dodatkowo zwiększa medialny szum wokół całego konfliktu.

Young Leosia nagrała diss, ale nie chce go wydać

Chociaż Young Leosia faktycznie nagrała diss na Fagatę, artystka nie planowała jego publikacji. W rozmowie z Kanałem Zero przyznała:

„Tak, ale nie wiem czy on będzie wydany. Diss powstał, ale chyba wydam tę piosenkę bez dissowania tej osoby.”

Decyzja ta pokazuje, że konflikt między raperkami ma charakter bardziej symboliczny niż muzyczny. Young Leosia zaznacza, że nie chce angażować się w dissowanie osób, które nie piszą własnych tekstów, dbając tym samym o własną autentyczność artystyczną i wizerunek.

Niewydany wspólny utwór z 2023 roku

To nie pierwszy raz, kiedy Young Leosia i Fagata pojawiają się w kontekście muzycznym. W 2023 roku obie artystki nagrały wspólny utwór, który jednak nigdy nie ujrzał światła dziennego. Według branżowych źródeł, decyzja o wstrzymaniu premiery wynikała z obaw Young Leosi o wizerunek i reakcję opinii publicznej.

„Diss na różową” – o czym jest kawałek Fagat­y?

W nowym numerze Fagata wprost odnosi się do wydarzeń z życia Young Leosi. Tekst pełen jest aluzji i prowokacji, a jego celem jest pokazanie przewagi w beefie. W dissie Fagata uderza też w osoby bliskie Leosi, takie jak Zuziula i Kacper Błoński, co jeszcze bardziej podkręca medialny efekt.