Mama braci Gallagher: „To ja byłam inicjatorką reaktywacji Oasis”

Liam i Noel Gallagher wracają na scenę po latach przerwy. Ich matka, Peggy, przyznała w wywiadzie, że to właśnie ona była „inicjatorką” długo oczekiwanego reunionu braci na wspólne koncerty.

Oasis powraca z trasą Live ’25 – co o tym mówi Peggy?

Legenda muzyki Manchesteru, zespół Oasis, wyrusza w trasę Live ’25 już w lipcu. Koncerty rozpoczną się 4 lipca w Principality Stadium w Cardiff, a zakończą 23 listopada w Estádio do Morumbi w São Paulo, Brazylia. W programie znalazło się między innymi pięć występów w Heaton Park w Manchesterze oraz pięć na Wembley w Londynie.

Peggy Gallagher w rozmowie z Mail on Sunday potwierdziła, że to ona zapoczątkowała powrót zespołu:

„Byłam inicjatorką, tak. Ale czy nie było jasne, że prędzej czy później to się stanie? To była ich decyzja, oczywiście. Nie można zmusić kogoś do czegoś, czego nie chce.”