Malik Montana wjeżdża z kolejną zagraniczną kooperacją

fot. mat. pras.

Malik Montana od dawna patrzy daleko poza granice administracyjne naszego kraju. Kując żelazo póki gorące, postanowił zrobić międzynarodową wersję doskonale przyjętego singla “Belly Dance”. Do współpracy zaprosił serbskiego rapera Voyage, Summer Cem z Niemiec, Bosh z Francji, a wszystko to na bicie Ghana Beats kojarzonego z turecką i niemiecką sceną rap.

Raper kolejny raz “dowozi” i robi to w pełnej krasie. Zawsze odważnie i bezkompromisowo stawia na świeże brzmienia i nieoczywiste połączenia. Otwartość i pewność siebie pozwalają mu budować mosty pomiędzy scenami muzycznymi różnych krajów i kultur.

Malik od lat definiuje pojęcie polskiego rapu granicami naszego kraju, co owocuje w tego rodzaju kolaboracje i jest to świetna wiadomość dla wszystkich entuzjastów europejskiej wersji tego gatunku.

“Belly Dance International” to nie tylko dowód statusu Malika Montana jako jednego z najważniejszych graczy na polskiej scenie, ale także potwierdzenie ambicji, aby na stałe wpisać się w karty europejskiego rapu.