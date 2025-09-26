Malik Montana producentem wykonawczym albumu Viki Gabor. Do sieci trafił właśnie ich wspólny kawałek

Szukaj
2025.09.26

opublikował:

fot. mat. pras.

„Peligroso” – niezwykły duet Viki Gabor i Malika Montany

Viki Gabor i Malik Montana połączyli siły, wydając wspólny singiel „Peligroso”. To muzyczna fuzja popu i rapu, która zaskoczyła fanów i krytyków. Artystyczna współpraca rozpoczęła się od niewinnych interakcji w mediach społecznościowych, a zakończyła mocnym, „niebezpiecznie uzależniającym” utworem.

O czym opowiada „Peligroso”?

Singiel „Peligroso” to opowieść o bezwarunkowej miłości, lojalności i sile w związku. On symbolizuje ochronę i wsparcie, ona – emocjonalną wrażliwość i niezastąpioną obecność. Razem tworzą historię o uczuciu, które potrafi przetrwać wszystkie przeciwności. Teledysk do utworu pełen jest symboliki, barw i energii na miarę światowych produkcji.

Trzeci singiel z albumu „Spektrum uczuć”

Nowy utwór to już trzecia zapowiedź nadchodzącego albumu Viki Gabor „Spektrum uczuć”, którego premiera odbędzie się 14 listopada 2025 roku. Wcześniej artystka zaprezentowała single „Wszystko co mam” oraz energetyczne „b.@.M.b.A”. Płyta zawierać będzie 12 osobistych i dojrzałych utworów. Nad całością czuwa Malik Montana w roli producenta wykonawczego.

 

Viki Gabor – od Eurowizji do nowego etapu kariery

Viki Gabor, znana z wygranej w Eurowizji Junior 2019, wkracza w dorosłość z nowym brzmieniem i dojrzalszym wizerunkiem. Album „Spektrum uczuć” to projekt powstały tuż przed jej osiemnastymi urodzinami. Piosenki opowiadają o miłości, tęsknocie i doświadczeniach, które ukształtowały młodą artystkę.

Trasa koncertowa Viki Gabor 2025

Premiera albumu połączona będzie z wyjątkową trasą koncertową. Pierwszy występ odbędzie się 31 października 2025 roku w Krakowie podczas Halloween Party. Następnie artystka wystąpi:

• 14 listopada we Wrocławiu,

• 16 listopada w Katowicach.

Wydarzenia poprowadzi Filip Nowak (Jelly Frucik), a supportem będzie debiutant Adam Sikorski.

Malik Montana w świecie popu

Choć Malik Montana znany jest głównie ze świata rapu, współpraca z Viki Gabor udowadnia, że potrafi odnaleźć się również w mainstreamowym popie. Jego doświadczenie i świeże podejście nadały albumowi wyjątkowy charakter. Duet Viki Gabor i Malika Montany pokazuje, że odważne połączenia gatunków mogą tworzyć prawdziwe hity.

