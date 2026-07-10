Malik Montana prezentuje „OSH TY” – to ciężki rapowy banger

Malik Montana konsekwentnie realizuje swoją zapowiedź i regularnie publikuje nowe utwory w piątki. Artysta po raz kolejny udowadnia, że dotrzymuje słowa, dostarczając fanom premierowy singiel „OSH TY”, który wyróżnia się mocnym, bezkompromisowym brzmieniem.

„OSH TY” to ciężki rapowy banger

Nowy utwór „OSH TY” został wyprodukowany przez Dio Mudara, który odpowiada za ciężki, wolny i pełen energii podkład. Egzotyczny klimat produkcji idealnie współgra z dynamiczną nawijką Malika Montany, tworząc kompozycję skierowaną do fanów nowoczesnego rapu.

Tekst utworu nawiązuje zarówno do luksusowych podróży, w tym pobytu na Mykonos, jak i wspomnień z osiedlowych realiów. To charakterystyczne połączenie dwóch światów, które od lat stanowi jeden z elementów twórczości rapera.

Co dalej? Fani czekają na kolejne premiery

Regularne piątkowe premiery sprawiają, że słuchacze z niecierpliwością oczekują kolejnych nowości od Malika Montany. Pojawiają się pytania, czy w następny piątek usłyszymy kolejny solowy singiel, czy może nowy utwór projektu Tax Free. Odpowiedź poznamy już wkrótce.