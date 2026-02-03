Malik Montana pierwszym polskim raperem w „On The Radar”. Nagranie już w sieci

Malik Montana jako pierwszy polski raper pojawił się na antenie nowojorskiego On The Radar Radio. Jego freestyle do numeru „Baciata” trafił na kanał platformy o 18.00.

Czym jest On The Radar Radio?

To popularna, nowojorska platforma muzyczna (i kanał YouTube) założona przez Gabe’a P., skupiająca się na promowaniu artystów hip-hopowych, zarówno undergroundowych, jak i znanych gwiazd, poprzez ekskluzywne wywiady oraz występy na żywo. Znana jest z sesji freestyle’owych i prezentowania trendów, rozszerzając swoją działalność międzynarodowo.

Pierwszy Polak w On The Radar Radio

Malik Montana zaprezentował się z numerem „Baciata”. Do tej pory żaden artysta z naszego kraju nie pojawił się na tej platformie.