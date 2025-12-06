Małach prezentuje solowy album „Deszcz” – osobisty i emocjonalny projekt

5 grudnia 2025 roku Małach zaprezentował swój czwarty solowy album, zatytułowany „Deszcz”. To jedno z najbardziej osobistych wydawnictw w dorobku artysty, które powstawało przez półtora roku pełne trudnych doświadczeń.

Osobisty charakter albumu „Deszcz”

Krążek powstawał w atmosferze wyzwań życiowych: problemów osobistych, choroby bliskich, a nawet straty psa, który towarzyszył Małachowi od początku kariery. Te doświadczenia przełożyły się na szczery, emocjonalny i nastrojowy materiał, w którym artysta pokazuje swoje autentyczne emocje.

Choć całość ma gorzki i refleksyjny wydźwięk, na albumie nie brakuje również energetycznych i motywujących utworów, pokazujących, że w najciemniejszych chwilach można znaleźć siłę, by iść dalej.

Małach w swojej najbardziej autentycznej formie

Album „Deszcz” to Małach w najbardziej autentycznym wydaniu – surowy, poruszający i prawdziwy. Projekt nie tylko opowiada o trudnych emocjach, ale też pozwala słuchaczom je realnie przeżyć i odczuć.

Album jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych.