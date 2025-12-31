Magdalena Narożna nie może wykonywać największych hitów Piękni i Młodzi? Spór z byłym mężem trwa

Spór między Magdaleną a Dawidem Narożnymi dotyczący praw do zespołu Piękni i Młodzi nabiera tempa. Choć Urząd Patentowy przyznał wokalistce wyłączne prawo do nazwy zespołu, najnowsze oświadczenie byłego męża sugeruje, że Magdalena nie ma prawa do publicznego wykonywania największych przebojów formacji.

Historia zespołu i wcześniejsze ustalenia

Zespół Piękni i Młodzi został założony w 2012 roku w Łomży przez Magdalenę i Dawida Narożnych oraz Daniela Wilczewskiego. Początkowo działalność grupy miała charakter rodzinny i towarzyski, a przełomem w karierze była ich obecność w programie „Must Be the Music. Tylko muzyka” w 2015 roku, co zapewniło im dużą rozpoznawalność i obecność w mediach.

W 2019 roku Magdalena i Dawid rozwiedli się, jednocześnie deklarując chęć dalszej współpracy zawodowej. Niedługo później pojawiły się jednak konflikty dotyczące praw do nazwy zespołu. Ostatecznie Magdalena Narożna uzyskała wyłączne prawo do marki „Piękni i Młodzi”, a Dawid mógł występować pod szyldem „Piękni i Młodzi Dawid Narożny”.

Oświadczenie byłego menedżera i prawa do utworów

We wtorek Dawid Narożny opublikował na Instagramie dokument podpisany przez Krzysztofa Boguckiego, właściciela wytwórni Vanila Records i byłego menedżera zespołu. Wynika z niego, że Bogucki sprawuje pełną kontrolę nad majątkowymi prawami do największych hitów grupy, takich jak:

„Niewiara”

„Kocham się w tobie”

„Tak już bez ciebie”

Zgodnie z treścią dokumentu, Magdalena Narożna nie posiada prawa do publicznego wykonywania tych utworów, ani do ich artystycznego opracowywania.

Prawa autorskie i licencje

W oświadczeniu czytamy: „Pani Magdalenie Narożnej wymienione prawa nie przysługują. Teksty oraz linie melodyczne zostały stworzone bez jej wkładu twórczego, a artystyczne wykonanie utworu przez pierwotny skład zespołu Piękni i Młodzi nastąpiło za bezpośrednią zgodą uprawnionych twórców oraz wydawcy.”

Były menedżer podkreśla, że wyłącznie on jest uprawniony do udzielania zgód dotyczących praw zależnych i pokrewnych, w tym:

artystyczne opracowania utworów

publiczne wykonania

emisja i odtwarzanie

nadawanie w mediach

wprowadzanie zmian i nowych aranżacji

Każde naruszenie tych praw przez Magdalenę Narożną miałoby być traktowane jako bezprawne.

Konsekwencje dla wokalistki

Dokument wzywa Magdalenę Narożną do zaprzestania wykonywania wskazanych utworów, zarówno w całości, jak i w wybranych fragmentach. Oznacza to, że nawet fragmentaryczne występy największych hitów zespołu bez zgody właścicieli praw mogą być podstawą do postępowania prawnego.