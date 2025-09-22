Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Rodzina Steczkowskich – muzyczny klan w Polsce

Rodzina Steczkowskich to jeden z najbardziej rozpoznawalnych klanów w polskim show-biznesie. Największą sławę zdobyła Justyna Steczkowska, która od lat utrzymuje się na szczycie muzycznej sceny. Jej kariera nabrała nowego tempa dzięki udziałowi w Eurowizji, gdzie z utworem „Gaja” zajęła 14. miejsce.

Justyna i Magda Steczkowskie – dwie drogi artystyczne

Justyna Steczkowska pochodzi z wielodzietnej rodziny, a jej młodsza o trzy lata siostra Magda Steczkowska również wybrała muzykę jako swoją ścieżkę życiową. Zanim rozpoczęła solową karierę, występowała w chórkach u starszej siostry. Choć obie artystki łączy pasja do muzyki, ich style są zupełnie różne, co sprawia, że nie wchodzą sobie w drogę.

Plotki o konflikcie między siostrami

Media od lat spekulują o rzekomym konflikcie między Justyną a Magdą Steczkowską. Internauci doszukiwali się rywalizacji i napięć, jednak obie artystki konsekwentnie dementują te plotki.

Justyna Steczkowska w wywiadzie przyznała: „Nie jestem pokłócona ze swoją siostrą Magdą i nigdy nie byłam. Ludzie zawsze będą gadać, a ja tego nie zatrzymam”.

Magda Steczkowska w rozmowie z Plejadą podkreśliła, że życie w cieniu starszej siostry nigdy nie było dla niej problemem.

„Same więzy krwi to nie wszystko, trzeba jeszcze się przyjaźnić z tą osobą, lubić ją, chcieć z nią przebywać. Ja bardzo lubię przebywać z Jusią, z jej rodziną, uwielbiam jej dzieciaki” – szczere wyznanie Magdy

Pytana o życie w cieniu siostry, która zrobiła większą karierę, Magda przyznała:

„Dla mnie to nigdy nie był problem – był dla ludzi. Wielokrotnie były sytuacje, że nie mogę wziąć udziału w jakimś koncercie, bo już jest Jusia i jedna wystarczy. Cóż mogę powiedzieć, takie życie, ona była pierwsza. Ale my jesteśmy tak różne, wykonujemy tak zupełnie inny rodzaj muzyki. Jednocześnie w wielu kwestiach jesteśmy podobne, wychowałyśmy się razem”

Magda i Justyna Steczkowskie nie są skonfliktowane – wręcz przeciwnie, łączy je serdeczna relacja, oparta na przyjaźni i wzajemnym wsparciu. Ich przykład pokazuje, że nawet jeśli media próbują doszukać się sensacji, prawda bywa zupełnie inna.