CGM

Madonna zdradza dlaczego nie powstała jej biografia. „Miałam ogromne życie, więc potrzebowałam ogromnego budżetu”

Biografia Madonny powstawała przez lata

2026.06.23

opublikował:

Madonna 2026 ig

Madonna po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o powodach anulowania długo zapowiadanego filmu biograficznego poświęconego jej życiu. Artystka ujawniła, że projekt został wstrzymany po konflikcie z Universal Studios dotyczącym budżetu produkcji. Zdaniem gwiazdy jej historia była zbyt rozbudowana, by opowiedzieć ją w ramach skromniejszego filmu.

Biografia Madonny powstawała przez lata

Prace nad filmem rozpoczęły się już w 2020 roku. Projekt nosił roboczy tytuł „Who’s That Girl”, a sama Madonna miała odpowiadać zarówno za scenariusz, jak i reżyserię.

Po wielu miesiącach castingów i przygotowań ogłoszono, że w rolę królowej popu wcieli się Julia Garner. Wydawało się wówczas, że produkcja zmierza w dobrym kierunku, jednak z czasem pojawiły się poważne problemy.

Spór o budżet przesądził o losie filmu

Jak przyznała Madonna, przez dwa lata współpracowała z producentami i specjalistami od planowania budżetu. Ostatecznie strony nie doszły jednak do porozumienia w kwestiach finansowych.

Artystka tłumaczy, że jej życie i kariera obejmują kilka dekad, liczne światowe trasy koncertowe, przełomowe momenty w historii muzyki oraz wiele kontrowersji. W jej ocenie stworzenie wiarygodnej opowieści wymagało znacznie większych nakładów finansowych.

– Miałam niezwykłe życie. Miałam ogromne życie, więc potrzebowałam ogromnego budżetu – wyjaśniła wokalistka.

Serbia miała uratować produkcję

Madonna zdradziła również, że próbowała znaleźć kompromis. Jednym z pomysłów było przeniesienie zdjęć do Serbii, gdzie koszty realizacji byłyby znacznie niższe niż w Stanach Zjednoczonych.

Według gwiazdy przedstawiciele studia nie byli jednak przekonani do tego rozwiązania. Artystka odniosła wrażenie, że część decydentów nie wierzyła, iż będzie gotowa spędzić wiele miesięcy na planie zdjęciowym poza USA.

To właśnie wtedy relacje między stronami zaczęły się pogarszać, a projekt stopniowo tracił szanse na realizację.

Netflix próbował uratować historię Madonny

Po rozstaniu z Universal Studios pojawiła się nowa nadzieja. Zainteresowanie projektem wyraził Netflix, który rozważał stworzenie serialowej wersji historii artystki.

Madonna przyznała jednak, że proces okazał się znacznie bardziej skomplikowany, niż początkowo zakładała. Problemem okazały się prawa do scenariusza stworzonego podczas współpracy z Universal Studios.

Aby wykorzystać własny tekst, artystka musiałaby odkupić go od studia za bardzo wysoką kwotę. Dodatkowo przez wiele miesięcy nie udało się znaleźć odpowiedniego showrunnera, który poprowadziłby projekt serialowy.

Julia Garner nadal pozostaje związana z projektem

Mimo że film nie powstał, Julia Garner nadal jest wymieniana jako osoba związana z biograficznym projektem Madonny. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że możliwość wcielenia się w ikonę muzyki byłaby jednym z największych wyzwań w jej karierze.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy produkcja kiedykolwiek wróci do realizacji.

Nowy album zamiast filmu

Choć biografia została odłożona na półkę, Madonna nie zwalnia tempa. Już 3 lipca ukaże się jej nowy album studyjny „Confessions II”, będący duchową kontynuacją kultowego albumu „Confessions On A Dance Floor” z 2005 roku.

Przy nagraniach ponownie współpracowała z producentem Stuart Price, który odpowiadał za sukces oryginalnego wydawnictwa.

W ramach promocji nowego materiału gwiazda zorganizowała niespodziewany koncert na nowojorskim Times Square oraz zaprezentowała krótkometrażowy film z udziałem wielu znanych gwiazd.

 

Tagi


Popularne newsy

50 cent cognac 2025
NEWS

50 Cent rozwiewa wątpliwości. Wielki projekt G-Unit Studios za 124 miliony dolarów nabiera rozpędu

Kacper HTA Kali @piotr_tarasewicz
NEWS

Kacper HTA zaskoczył słowami o Kalim. Po latach konfliktu nie wyklucza pojednania

Liam Payne Bear Grey
NEWS

8-letni syn Liama Payne’a odziedziczy 22 miliony funtów

Dua Lipa slub 2026 Ig
NEWS

Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu na Sycylii

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Spotify opublikował listę hitów lata 2026

Hailey Bieber Skims
NEWS

Żona Justina Biebera w seksownej sesji bielizny Kim Kardashian

IRON MAIDEN TARAS
NEWS

Iron Maiden wprowadzili strefę bez telefonów podczas koncertu w Paryżu. Powodem wyjątkowe nagranie

Polecane

CGM
Mystikal2ok

Mystikal skazany na 20 lat więzienia za gwałt. Przed czynem splunął of ...

Szokujące szczegóły gwałtu popularnego rapera

31 sekund temu

CGM
Kylie Minogue fot. Ed Cooke

Quentin Tarantino i Kylie Minogue zagrają razem w nowym filmie. Zdjęci ...

Nieoczekiwany duet w nowej produkcji filmowej

8 minut temu

CGM
blink 182 fot. Rory Kramer

Blink-182 ogłaszają nowe koncerty w Europie

Blink-182 rozszerzają trasę koncertową na 2027 rok

1 godzinę temu

CGM
Kneecap

Kneecap reagują na rezygnację Keira Starmera. Ostre słowa po odejściu ...

Keir Starmer ogłosił rezygnację

1 godzinę temu

CGM
Halsey 2025 IG

Halsey ostro odpowiada krytykowi muzycznemu. Gwiazda nie wytrzymała po ...

„Moje najgorsze piosenki będą pamiętane dłużej”

12 godzin temu

CGM
Mystikal

Mystikal skazany na 20 lat więzienia za gwałt. Syn rapera zwrócił się ...

Relacja ojca i syna pozostaje skomplikowana

12 godzin temu