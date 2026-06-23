Madonna zdradza dlaczego nie powstała jej biografia. „Miałam ogromne życie, więc potrzebowałam ogromnego budżetu”

Madonna po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o powodach anulowania długo zapowiadanego filmu biograficznego poświęconego jej życiu. Artystka ujawniła, że projekt został wstrzymany po konflikcie z Universal Studios dotyczącym budżetu produkcji. Zdaniem gwiazdy jej historia była zbyt rozbudowana, by opowiedzieć ją w ramach skromniejszego filmu.

Biografia Madonny powstawała przez lata

Prace nad filmem rozpoczęły się już w 2020 roku. Projekt nosił roboczy tytuł „Who’s That Girl”, a sama Madonna miała odpowiadać zarówno za scenariusz, jak i reżyserię.

Po wielu miesiącach castingów i przygotowań ogłoszono, że w rolę królowej popu wcieli się Julia Garner. Wydawało się wówczas, że produkcja zmierza w dobrym kierunku, jednak z czasem pojawiły się poważne problemy.

Spór o budżet przesądził o losie filmu

Jak przyznała Madonna, przez dwa lata współpracowała z producentami i specjalistami od planowania budżetu. Ostatecznie strony nie doszły jednak do porozumienia w kwestiach finansowych.

Artystka tłumaczy, że jej życie i kariera obejmują kilka dekad, liczne światowe trasy koncertowe, przełomowe momenty w historii muzyki oraz wiele kontrowersji. W jej ocenie stworzenie wiarygodnej opowieści wymagało znacznie większych nakładów finansowych.

– Miałam niezwykłe życie. Miałam ogromne życie, więc potrzebowałam ogromnego budżetu – wyjaśniła wokalistka.

Serbia miała uratować produkcję

Madonna zdradziła również, że próbowała znaleźć kompromis. Jednym z pomysłów było przeniesienie zdjęć do Serbii, gdzie koszty realizacji byłyby znacznie niższe niż w Stanach Zjednoczonych.

Według gwiazdy przedstawiciele studia nie byli jednak przekonani do tego rozwiązania. Artystka odniosła wrażenie, że część decydentów nie wierzyła, iż będzie gotowa spędzić wiele miesięcy na planie zdjęciowym poza USA.

To właśnie wtedy relacje między stronami zaczęły się pogarszać, a projekt stopniowo tracił szanse na realizację.

Netflix próbował uratować historię Madonny

Po rozstaniu z Universal Studios pojawiła się nowa nadzieja. Zainteresowanie projektem wyraził Netflix, który rozważał stworzenie serialowej wersji historii artystki.

Madonna przyznała jednak, że proces okazał się znacznie bardziej skomplikowany, niż początkowo zakładała. Problemem okazały się prawa do scenariusza stworzonego podczas współpracy z Universal Studios.

Aby wykorzystać własny tekst, artystka musiałaby odkupić go od studia za bardzo wysoką kwotę. Dodatkowo przez wiele miesięcy nie udało się znaleźć odpowiedniego showrunnera, który poprowadziłby projekt serialowy.

Julia Garner nadal pozostaje związana z projektem

Mimo że film nie powstał, Julia Garner nadal jest wymieniana jako osoba związana z biograficznym projektem Madonny. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że możliwość wcielenia się w ikonę muzyki byłaby jednym z największych wyzwań w jej karierze.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy produkcja kiedykolwiek wróci do realizacji.

Nowy album zamiast filmu

Choć biografia została odłożona na półkę, Madonna nie zwalnia tempa. Już 3 lipca ukaże się jej nowy album studyjny „Confessions II”, będący duchową kontynuacją kultowego albumu „Confessions On A Dance Floor” z 2005 roku.

Przy nagraniach ponownie współpracowała z producentem Stuart Price, który odpowiadał za sukces oryginalnego wydawnictwa.

W ramach promocji nowego materiału gwiazda zorganizowała niespodziewany koncert na nowojorskim Times Square oraz zaprezentowała krótkometrażowy film z udziałem wielu znanych gwiazd.