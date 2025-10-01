Madonna twierdzi, że spotkała się ze zmarłą matką podczas śpiączki

Madonna ujawniła w wywiadzie dla podcastu On Purpose with Jay Shetty, że w czasie pobytu w śpiączce farmakologicznej w 2023 roku miała niezwykłe doświadczenie. Artystka, która trafiła na oddział intensywnej terapii z powodu poważnej infekcji bakteryjnej, przez 48 godzin pozostawała nieprzytomna.

W tym czasie – jak opowiada – miała wizję swojej matki, Madonny Ciccone, która zmarła na raka piersi w grudniu 1963 roku.

Wizja matki „po drugiej stronie”

„Byłam prawie po drugiej stronie i miałam świadomy moment” – wspomina Madonna. – „Moja matka pojawiła się przede mną i zapytała: Chcesz iść ze mną?. Odpowiedziałam: Nie.”

Jak dodała artystka, jej asystentka była wówczas w pokoju i usłyszała wypowiedziane przez nią „nie”.

Przebudzenie i refleksja

Po przebudzeniu Madonna zrozumiała, że jej odpowiedź dotyczyła nie tylko życia, ale także konieczności wybaczenia ludziom, do których wciąż miała żal. Jedną z takich osób był jej brat, Christopher Ciccone, z którym przez lata była skonfliktowana.