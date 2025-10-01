Szukaj
CGM

Madonna twierdzi, że spotkała się ze zmarłą matką podczas śpiączki

Królowa popu o dramatycznym momencie życia

2025.10.01

opublikował:

Madonna twierdzi, że spotkała się ze zmarłą matką podczas śpiączki

Madonna ujawniła w wywiadzie dla podcastu On Purpose with Jay Shetty, że w czasie pobytu w śpiączce farmakologicznej w 2023 roku miała niezwykłe doświadczenie. Artystka, która trafiła na oddział intensywnej terapii z powodu poważnej infekcji bakteryjnej, przez 48 godzin pozostawała nieprzytomna.

W tym czasie – jak opowiada – miała wizję swojej matki, Madonny Ciccone, która zmarła na raka piersi w grudniu 1963 roku.

Wizja matki „po drugiej stronie”

„Byłam prawie po drugiej stronie i miałam świadomy moment” – wspomina Madonna. – „Moja matka pojawiła się przede mną i zapytała: Chcesz iść ze mną?. Odpowiedziałam: Nie.”

Jak dodała artystka, jej asystentka była wówczas w pokoju i usłyszała wypowiedziane przez nią „nie”.

Przebudzenie i refleksja

Po przebudzeniu Madonna zrozumiała, że jej odpowiedź dotyczyła nie tylko życia, ale także konieczności wybaczenia ludziom, do których wciąż miała żal. Jedną z takich osób był jej brat, Christopher Ciccone, z którym przez lata była skonfliktowana.

„Nie rozmawiałam z nim przez wiele, wiele lat. Aż w końcu, kiedy zachorował i poprosił mnie o pomoc, stanęłam przed wyborem: Czy pomogę swojemu wrogowi?. Zrobiłam to i poczułam ogromną ulgę” – wyznała wokalistka.

Christopher Ciccone, artysta wizualny, zmarł w październiku 2024 roku na raka trzustki w wieku 63 lat. Madonna podkreśliła, że pojednanie z bratem było dla niej jednym z najważniejszych momentów:

„Móc trzymać go za rękę i powiedzieć kocham cię i wybaczam ci – to był wielki ciężar, który wreszcie mogłam z siebie zrzucić.”

 

Tagi


Popularne newsy

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu
NEWS

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder
NEWS

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder

Ten Typ Mes chciałby się zakochać
NEWS

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Spotify szykuje się do rewolucji
NEWS

Spotify szykuje się do rewolucji

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej
NEWS

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie
NEWS

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie

Doda chwali się pośladkami i zdradza swój przepis na sylwetkę
NEWS

Doda chwali się pośladkami i zdradza swój przepis na sylwetkę

Polecane

CGM
Skolim o polskim rapie: „Niektórzy raperzy mają więcej wspólnego z disco-polo niż z prawdziwym rapem.”

Skolim o polskim rapie: „Niektórzy raperzy mają więcej wspólnego z dis ...

"Polscy raperzy chwalą się tym, czego nie mają"

2 godziny temu

CGM
Gwiazda country rozwodzi się z gwiazdą kina po 19. latach małżeństwa

Gwiazda country rozwodzi się z gwiazdą kina po 19. latach małżeństwa

Koniec jednego z najgłośniejszych małżeństw w show-biznesie

2 godziny temu

CGM
PRO8L3M łączy siły z Anitą Lipnicką w hołdzie latom 90.

PRO8L3M łączy siły z Anitą Lipnicką w hołdzie latom 90.

Co wyszło z połączenia Steeza i Oskara z hitem Varius Manx?

2 godziny temu

CGM
Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd była w ciąży? Akt zgonu rozwiewa wszelkie wątpliwości

Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd była w ciąży? Akt zgonu ...

Oficjalne ustalenia lekarza sądowego

3 godziny temu

CGM
Axl Rose ogłasza powieść graficzną Appetite for Destruction – rockowa legenda w cyberpunkowym wydaniu

Axl Rose ogłasza powieść graficzną Appetite for Destruction – ro ...

Lider Guns n' Roses wkracza do świata komiksu

3 godziny temu

CGM
Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rocko ...

Limitowana pula FanTix dostępna będzie tylko 7.10 od 12:00 do końca dnia

5 godzin temu