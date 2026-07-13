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Madonna i Michael Jackson znów razem w Top 10 Billboard 200. Na taki moment fani czekali 25 lat

„CONFESSIONS II” zadebiutowało na pierwszym miejscu

2026.07.13

opublikował:

Madonna 2026 okok

Madonna i Michael Jackson ponownie zapisali się na kartach historii muzyki. Po raz pierwszy od blisko 25 lat oboje jednocześnie znaleźli się w pierwszej dziesiątce zestawienia Billboard 200. Wszystko za sprawą nowego albumu Madonny „CONFESSIONS II”, który zadebiutował na szczycie listy.

„CONFESSIONS II” zadebiutowało na pierwszym miejscu

Najnowszy album Madonny „CONFESSIONS II” od razu trafił na pierwsze miejsce zestawienia Billboard 200.

Dzięki temu Królowa Popu ponownie znalazła się w ścisłej czołówce najpopularniejszych albumów w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie dołączyła do Michaela Jacksona, którego kultowy album „Thriller” zajmuje ósme miejsce.

Pierwsza taka sytuacja od 2001 roku

To dopiero drugi raz w historii, gdy Madonna i Michael Jackson jednocześnie znajdują się w pierwszej dziesiątce Billboard 200.

Poprzednio miało to miejsce w grudniu 2001 roku. Wówczas album „Invincible” Michaela Jacksona zajmował czwarte miejsce, a kompilacja Madonny „GHV2: Greatest Hits Volume 2” zadebiutowała na siódmej pozycji.

Ikony popu rzadko spotykały się w czołówce list

Choć Madonna i Michael Jackson należą do największych gwiazd muzyki popularnej, ich albumy niezwykle rzadko jednocześnie trafiały do pierwszej dziesiątki Billboard 200.

W latach 80. oboje wielokrotnie dominowali amerykańskie listy przebojów, jednak premiery ich najważniejszych wydawnictw zazwyczaj odbywały się w różnych terminach. Zdarzało się nawet, że ich albumy mijały się w Top 10 zaledwie o jeden tydzień.

Madonna i Michael Jackson nadal piszą historię

Nowy sukces Madonny pokazuje, że artystka wciąż pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej muzyki. Z kolei „Thriller” Michaela Jacksona, mimo upływu ponad czterech dekad od premiery, nadal utrzymuje się w czołówce najważniejszych zestawień sprzedaży.

Wspólna obecność tych dwóch legend w Top 10 Billboard 200 po 25 latach jest kolejnym dowodem na ich ponadczasowy wpływ na historię muzyki pop.

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