Szukaj
CGM

Machine Gun Kelly: „Zły urok zniszczył moją miłość z Megan Fox”

Para skupiona na współrodzicielstwie

2025.10.29

opublikował:

Machine Gun Kelly: „Zły urok zniszczył moją miłość z Megan Fox”

Machine Gun Kelly  wyznał na Dumb Blonde Podcast, że jego rozstanie z Megan Fox nie było wynikiem braku uczuć, lecz „oka zła”, które miało rzucić pecha na ich związek. Para początkowo pokazywała swoją miłość w mediach społecznościowych, chcąc inspirować fanów, ale w efekcie ich szczęście wywołało nienawiść innych.

MGK o miłości i presji publicznej

Machine Gun Kelly podkreślił, że dorastał otoczony miłosnymi historiami, które nie były inspirujące. Kiedy próbował pokazać światu przykład szczęśliwego związku, spotkało się to z krytyką i negatywnymi komentarzami.

Raper tłumaczy:

„Kiedy ludzie nie wiedzą, czy wygrywasz czy przegrywasz, nie mogą tego zepsuć. Dlatego trzymamy nasze sprawy prywatnie, szczególnie w kwestii wychowywania naszej córki.”

Para skupiona na współrodzicielstwie

Pomimo zakończenia związku w grudniu, MGK i Megan Fox świetnie współpracują jako rodzice Saga Blade Fox-Baker. Machine Gun Kelly zaznacza, że ich ustawienia co-parentingowe działają idealnie, co pozwala im chronić dziecko przed medialnym zamieszaniem.

MGK o pierwszym spotkaniu z Megan Fox

Raper wspomina swoje pierwsze spotkanie z Megan jako wyjątkowe:

  • Opisał jej oczy jako „teleskop w każdą tajemnicę wszechświata”

  • Nazwał ją swoją „bliźniaczą duszą” i lustrem samego siebie

Te głębokie uczucia tłumaczą, dlaczego, mimo zakończenia związku, ich współpraca w wychowywaniu dziecka przebiega harmonijnie.

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych
NEWS

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg
NEWS

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

ROSALÍA zapowiada nowy album „LUX” klipem nakręconym w Polsce. W utworze gościnnie Björk i Yves Tumor
NEWS

ROSALÍA zapowiada nowy album „LUX” klipem nakręconym w Polsce. W utworze gościnnie Björk i Yves Tumor

Slipknot podbijają internet dzięki challengowi Whitney Houston
NEWS

Slipknot podbijają internet dzięki challengowi Whitney Houston

Polecane

CGM
Michał Wiśniewski ostro o emeryturach gwiazd: „Sami są sobie winni”

Michał Wiśniewski ostro o emeryturach gwiazd: „Sami są sobie winni”

„Nie czekam na cud, tylko działam. To najlepsza lekcja, jaką dało mi życie.”

40 minut temu

CGM
Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dl ...

W tle podejrzenia o posiadanie pornografii dziecięcej

3 godziny temu

CGM
O.S.T.R. zapowiada nowy album: „Chcielibyście preorder solowego albumu w takim klimacie?”

O.S.T.R. zapowiada nowy album: „Chcielibyście preorder solowego ...

Nowy album coraz bliżej

4 godziny temu

CGM
„Paweł z Ursynowa” – powstał film dokumentalny o Pezecie

„Paweł z Ursynowa” – powstał film dokumentalny o Pez ...

Premiera filmu już 31 października

10 godzin temu

CGM
Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowe ...

Federacja ma ujawnić nowego rywala Popka w czwartek

11 godzin temu

CGM
Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Start limitowanego preorderu wyjątkowej edycji

12 godzin temu