Machine Gun Kelly: „Zły urok zniszczył moją miłość z Megan Fox”

Machine Gun Kelly wyznał na Dumb Blonde Podcast, że jego rozstanie z Megan Fox nie było wynikiem braku uczuć, lecz „oka zła”, które miało rzucić pecha na ich związek. Para początkowo pokazywała swoją miłość w mediach społecznościowych, chcąc inspirować fanów, ale w efekcie ich szczęście wywołało nienawiść innych.

MGK o miłości i presji publicznej

Machine Gun Kelly podkreślił, że dorastał otoczony miłosnymi historiami, które nie były inspirujące. Kiedy próbował pokazać światu przykład szczęśliwego związku, spotkało się to z krytyką i negatywnymi komentarzami.

Raper tłumaczy: „Kiedy ludzie nie wiedzą, czy wygrywasz czy przegrywasz, nie mogą tego zepsuć. Dlatego trzymamy nasze sprawy prywatnie, szczególnie w kwestii wychowywania naszej córki.”

Para skupiona na współrodzicielstwie

Pomimo zakończenia związku w grudniu, MGK i Megan Fox świetnie współpracują jako rodzice Saga Blade Fox-Baker. Machine Gun Kelly zaznacza, że ich ustawienia co-parentingowe działają idealnie, co pozwala im chronić dziecko przed medialnym zamieszaniem.

MGK o pierwszym spotkaniu z Megan Fox

Raper wspomina swoje pierwsze spotkanie z Megan jako wyjątkowe:

Opisał jej oczy jako „teleskop w każdą tajemnicę wszechświata”

Nazwał ją swoją „bliźniaczą duszą” i lustrem samego siebie

Te głębokie uczucia tłumaczą, dlaczego, mimo zakończenia związku, ich współpraca w wychowywaniu dziecka przebiega harmonijnie.