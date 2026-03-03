CGM

Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Tatuaż wykonała Zsofi Csepai, znana artystka z Berlina

2026.03.03



fot. YouTube

Machine Gun Kelly (MGK) zdecydował się na wyjątkowy gest, upamiętniający jego 11-miesięczną córkę Sagę Blade. Na prawej dłoni artysty pojawił się tatuaż z napisem „SAGA” w dużych, wyraźnych literach, symbolizujący wyjątkową więź z dzieckiem.

Tatuaż wykonała Zsofi Csepai, znana artystka z Berlina, która udostępniła zdjęcia i filmy z procesu tworzenia na Instagramie. Podczas gdy członkowie zespołu MGK wybierali bardziej artystyczne wzory, takie jak ośmiornica czy Lady Liberty z papierosem, MGK postawił na osobisty symbol rodziny.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zopfi (@zsofi.csepai)

Saga Blade – pierwsze dziecko MGK i Megan Fox

Saga Blade urodziła się 27 marca 2025 roku, zaledwie cztery miesiące po tym, jak MGK i Megan Fox zakończyli swoje burzliwe, czteroletnie zaręczyny. Choć Saga jest ich pierwszym wspólnym dzieckiem, zarówno Megan, jak i MGK mają dzieci z poprzednich związków. Megan Fox jest mamą trzech synów – Noah, Bodhi i Journey, a MGK ma 16-letnią córkę Casie z byłą partnerką, Emmą Cannon.

Para pozostaje jednak zaangażowana w współrodzicielstwo Sagi, a MGK często dzieli się z fanami momentami z życia rodzinnego, pokazując m.in. zabawy swoich córek.

