Machine Gun Kelly i Sydney Sweeney są parą? Plotki o romansie zostały rozwiane

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm,pl

Machine Gun Kelly i Sydney Sweeney nigdy nie byli parą – mimo intensywnych spekulacji w mediach i internecie. Jak ustalił TMZ, relacja tej dwójki miała zawsze czysto przyjacielski charakter.

Skąd wzięły się plotki o romansie MGK i Sydney Sweeney?

Wszystko zaczęło się w maju, kiedy pojawiły się informacje o rozstaniu Sydney Sweeney z narzeczonym Jonathanem Davino. Niedługo później aktorka została zauważona na imprezie w Las Vegas w towarzystwie Machine Gun Kelly’ego. Media i fani szybko podchwycili temat, sugerując możliwy romans.

Zabawna reakcja MGK w programie na żywo

W niedzielnym odcinku programu „Watch What Happens Live” Andy Cohen odczytał pytanie od fana, pytając MGK, czy łączy go coś więcej z Sydney Sweeney niż przyjaźń. Raper odpowiedział w swoim stylu – „Zamknij się, stary” – co wywołało salwy śmiechu publiczności. Brak jednoznacznego „nie” tylko podsycił spekulacje.

Źródła rozwiewają wątpliwości

Według źródeł TMZ, Machine Gun Kelly i Sydney Sweeney nigdy się nie spotykali romantycznie. Cała relacja była i jest platoniczna. Jak podkreślają informatorzy, plotki wynikły wyłącznie z medialnych interpretacji i przypadkowych wspólnych pojawień się publicznie.