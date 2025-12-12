Luna komentuje decyzję TVP w sprawie bojkotu Eurowizji: „Wierzę, że rozmowa o empatii, odpowiedzialności i wrażliwości jest potrzebna również w świecie muzyki

fot. kadr z wideo

Decyzja Telewizji Polskiej o pozostaniu w gronie uczestników Eurowizji 2026 wywołała szeroką debatę w środowisku muzycznym. W obliczu narastających kontrowersji związanych z dopuszczeniem Izraela do konkursu głos zabrała również Luna – reprezentantka Polski z 2024 roku. Specjalnie dla Pudelka podzieliła się szczerymi refleksjami na temat obecnej sytuacji.

Eurowizja w cieniu konfliktu i bojkotu

Od momentu ogłoszenia listy uczestników przyszłorocznej Eurowizji atmosfera wokół konkursu jest wyjątkowo napięta. Decyzja EBU, by dopuścić Izrael do udziału, doprowadziła do bojkotu pięciu państw: Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Słowenii oraz Islandii. Dyskusje wśród nadawców skoncentrowały się także na bezpieczeństwie, zmianach w systemie głosowania i możliwych naciskach politycznych.

W tym samym czasie TVP deklarowała, że śledzi rozwój wydarzeń, lecz ostatecznie potwierdziła udział Polski w jubileuszowej 70. edycji konkursu.

Luna: „Wciąż odczuwam niepokój”

Luna, która zdobyła duże uznanie po swoim występie z utworem „The Tower” w 2024 roku, nie kryje ambiwalentnych uczuć wobec obecnej sytuacji. W rozmowie z Pudelkiem przypomniała również swój subtelny protest sprzed dwóch lat – występ w kostiumie z fotografiami wszystkich uczestników poza Izraelem.

„Udział Izraela budzi wiele reakcji i pytań również we mnie. Głęboko wierzę, że muzyka ma moc łączenia ponad podziałami, ale trudno całkowicie oddzielić ją od wydarzeń, które dotykają ludzi na świecie.”

Artystka podkreśliła, że rozumie decyzję TVP, jednocześnie nie ukrywając obaw:

„Ja sama wciąż odczuwam niepokój związany z udziałem Izraela, ale wierzę, że rozmowa o empatii, odpowiedzialności i wrażliwości jest potrzebna również w świecie muzyki.”

Muzyka jako przestrzeń dialogu – przesłanie Luny

Wokalistka zwróciła uwagę, że Eurowizja powinna pozostać przestrzenią otwartości, refleksji i wzajemnego zrozumienia. Podkreśliła, że każdy gest świadomej wrażliwości – zwłaszcza w tak podzielonych czasach – ma znaczenie.

Jej komentarz został przyjęty z uznaniem przez fanów, którzy doceniają balans między empatią a zrozumieniem realiów, w jakich decyzje podejmują nadawcy.