Ludwig Göransson zdobywa Złoty Glob 2026 za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Sinners

Dla Göranssona to szósta nominacja do Złotego Globa i druga wygrana w karierze

2026.01.12

Ludwig Göransson triumfował w kategorii Najlepsza muzyka oryginalna podczas Golden Globe Awards 2026 za ścieżkę dźwiękową do filmu Sinners. Pokonał takich nominowanych jak Alexandre Desplat (Frankenstein), Jonny Greenwood (One Battle After Another), Kangding Ray (Sirāt), Max Richter (Hamnet) i Hans Zimmer (F1).

Kontrowersje wokół kategorii Best Original Score

Nie wszyscy widzowie mogli zobaczyć przemówienie Ludwiga w telewizji – kilka dni przed galą CBS i Paramount+ postanowiły usunąć kategorię Najlepsza muzyka oryginalna z transmisji. Nowe kategorie, takie jak Best Podcast Award i Cinematic and Box Office Achievement, były transmitowane zamiast niej.

Hans Zimmer, komentując decyzję na czerwonym dywanie, określił ją jako „ignorancką”, podkreślając, że rola kompozytora jest kluczowa dla filmu:

„Kiedy dochodzi do muzyki, reżyser przeszedł już przez wojnę. Naszym zadaniem jest przypomnieć mu, dlaczego zrobił ten film w pierwszej kolejności.”

Pozostałe nagrody muzyczne

Tego wieczoru najlepszą oryginalną piosenką nagrodzono autorów globalnego hitu K-popowego Golden zespołu Demon Hunters: Ejae, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun oraz Marka Sonnenblicka.

Wśród nominowanych w tej kategorii znaleźli się m.in. Miley Cyrus, Mark Ronson, Raphael Saadiq i Ludwig Göransson (Sinners – I Lied to You). Na scenie wystąpili również Charli XCX, Miley Cyrus, Lisa z Blackpink i Snoop Dogg, którzy wręczali inne nagrody muzyczne.

Dla porównania, w 2025 roku Złoty Glob za najlepszą muzykę oryginalną zdobyli Trent Reznor i Atticus Ross (Challengers), a najlepszą piosenką – Camille i Clément Ducol (El Mal w filmie Emilia Pérez).

