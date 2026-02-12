Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i studio tatuażu, które będzie ważne dla rozwoju tej sztuki w Polsce

CGM

2026.02.12

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Bedoes 2115 szykuje nowy projekt poza sceną muzyczną. Raper ogłosił, że planuje otworzyć w Warszawie barbershop i studio tatuażu, które ma ruszyć już w kwietniu 2026 roku. Inspiracją do stworzenia tego miejsca był jego pobyt w Los Angeles.

To jednak nie ma być zwykły biznes – artysta zapowiada przestrzeń łączącą styl, kulturę i sztukę.

Inspiracja z Los Angeles

Bedoes otwarcie przyznał, że pomysł narodził się podczas jego pobytu w L.A. Marzy mu się miejsce z klimatem, do którego można podjechać motocyklem, zaparkować przed wejściem, a następnie:

  • zrobić tatuaż,

  • skorzystać z usług barbera,

  • spędzić czas w artystycznej atmosferze.

Raper podkreśla, że chce stworzyć przestrzeń, która będzie czymś więcej niż punktem usługowym – ma to być miejsce spotkań i wymiany kreatywnej energii.

Barber, tatuaż i sztuka pod jednym dachem

Nowy lokal Bedoesa ma łączyć kilka obszarów:

  • profesjonalny barbershop w Warszawie,

  • studio tatuażu z zaproszonymi artystami z Polski i świata,

  • wernisaże mniej znanych polskich twórców,

  • wydarzenia promujące rozwój sztuki i kultury alternatywnej.

Artysta zapowiada, że będzie zapraszał tatuatorów z całego świata, aby budować międzynarodową markę miejsca i wspierać rozwój tej dziedziny w Polsce.

„Podczas mojego pobytu w L.A wymarzyłem sobie miejsce do którego można podjechać na przykład motocyklem, zaparkować przed lokalem, w środku zrobić sobie tatuaż, obciąć się i spędzić czas w klimatycznym towarzystwie. Chciałbym organizować w tym miejscu również wernisaże mniej znanych Polskich artystów, zapraszać tatuatorów z całego świata i stworzyć miejsce, które będzie miało znaczenie dla rozwoju tego obszaru sztuki w Polsce” – napisał Bedoes na Instagramie.

Lokal w Warszawie – najlepiej Powiśle

Bedoes szuka lokalu na parterze lub wolnostojącego budynku z witryną oraz możliwością zaparkowania motocykla przed wejściem. Najbardziej interesuje go Powiśle, choć rozważa również inne lokalizacje w Warszawie. Kluczowy jest klimat miejsca – raper zaznacza, że może pójść na kompromisy w kwestii części wymagań, jeśli przestrzeń będzie miała odpowiedni charakter. Jednocześnie jasno podkreślił, że nie interesują go pośrednicy bez konkretnych ofert. Szuka lokalu dostępnego od zaraz, aby móc wystartować w kwietniu.

„Szukam lokalu na parterze lub budynku wolnostojącego, który będzie miał witrynę, przed którym będzie można zaparkować motocykl, który będzie w Warszawie, najlepiej na Powiślu. Wszystkie wymagania, które wymieniłem są opcjonalne i mogę przymknąć na nie oko, jeżeli masz jakiś lokal / budynek, który ma niesamowity klimat ale mieści się gdzie indziej albo nie ma witryny.

Dziękuję biurom nieruchomości, które chciałyby pomóc w poszukiwaniach. Szukam konkretnych ofert dostępnych od zaraz tak, by ruszać w kwietniu.

Osoba, która opiekawoać się będzie tematem i do której można uderzać z ofertami est @syn_poety,a kontakt to DM. To nie jest projekt zarobkowy, tylko z zajawki, więc proszę o konkretne oferty” – dodał raper.

