Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i studio tatuażu, które będzie ważne dla rozwoju tej sztuki w Polsce

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Bedoes 2115 szykuje nowy projekt poza sceną muzyczną. Raper ogłosił, że planuje otworzyć w Warszawie barbershop i studio tatuażu, które ma ruszyć już w kwietniu 2026 roku. Inspiracją do stworzenia tego miejsca był jego pobyt w Los Angeles.

To jednak nie ma być zwykły biznes – artysta zapowiada przestrzeń łączącą styl, kulturę i sztukę.

Inspiracja z Los Angeles

Bedoes otwarcie przyznał, że pomysł narodził się podczas jego pobytu w L.A. Marzy mu się miejsce z klimatem, do którego można podjechać motocyklem, zaparkować przed wejściem, a następnie:

zrobić tatuaż,

skorzystać z usług barbera,

spędzić czas w artystycznej atmosferze.

Raper podkreśla, że chce stworzyć przestrzeń, która będzie czymś więcej niż punktem usługowym – ma to być miejsce spotkań i wymiany kreatywnej energii.

Barber, tatuaż i sztuka pod jednym dachem

Nowy lokal Bedoesa ma łączyć kilka obszarów:

profesjonalny barbershop w Warszawie,

studio tatuażu z zaproszonymi artystami z Polski i świata,

wernisaże mniej znanych polskich twórców,

wydarzenia promujące rozwój sztuki i kultury alternatywnej.

Artysta zapowiada, że będzie zapraszał tatuatorów z całego świata, aby budować międzynarodową markę miejsca i wspierać rozwój tej dziedziny w Polsce.

„Podczas mojego pobytu w L.A wymarzyłem sobie miejsce do którego można podjechać na przykład motocyklem, zaparkować przed lokalem, w środku zrobić sobie tatuaż, obciąć się i spędzić czas w klimatycznym towarzystwie. Chciałbym organizować w tym miejscu również wernisaże mniej znanych Polskich artystów, zapraszać tatuatorów z całego świata i stworzyć miejsce, które będzie miało znaczenie dla rozwoju tego obszaru sztuki w Polsce” – napisał Bedoes na Instagramie.

Lokal w Warszawie – najlepiej Powiśle

Bedoes szuka lokalu na parterze lub wolnostojącego budynku z witryną oraz możliwością zaparkowania motocykla przed wejściem. Najbardziej interesuje go Powiśle, choć rozważa również inne lokalizacje w Warszawie. Kluczowy jest klimat miejsca – raper zaznacza, że może pójść na kompromisy w kwestii części wymagań, jeśli przestrzeń będzie miała odpowiedni charakter. Jednocześnie jasno podkreślił, że nie interesują go pośrednicy bez konkretnych ofert. Szuka lokalu dostępnego od zaraz, aby móc wystartować w kwietniu.