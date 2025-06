Lordofon w duecie z Hi Hanią i z występem na Festiwalu EKIPY

fot. mat. pras.

Duet prezentuje trzeci singiel z nadchodzącej płyty, na której Lordofon oddał swój los w ręce tajemniczego pana Hiroszimy. Premiera albumu już w październiku.

Start komunikacji nowego projektu wydawniczego grupy wyznaczył singiel „Cheesy”, w którym po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć o postaci tajemniczego pana Hiroszimy. Choć jego tożsamość oraz intencje pozostają zagadką, jego rola w uniwersum nowego albumu staje się coraz bardziej klarowna, zarysowując koncepcję nadchodzącej płyty. Trzeci krążek Lordofonu to wydawnictwo pełne niespodzianek i nowości – a wszystkimi ruchami kieruje właśnie pan Hiroszima, pociągając za sznurki z tylnego siedzenia.

Jednym z zaskoczeń, które przygotował dla fanów zespołu pan Hiroszima, jest najnowszy singiel „Prywatna wyspa”, w duecie z popularną influencerką („Genzie”) i artystką muzyczną Hi Hanią. Premierze utworu towarzyszy również występ zespołu na… Festiwalu EKIPY.

Lordofon jak Timbaland?

Numer łączy w sobie elementy popu, alternatywy i muzyki urbanowej, a podkład muzyczny przywodzi na myśl hity… Timbalanda. Tekstowo po raz kolejny Lordofon wyróżnia się niezwykle trafnymi refleksjami, pełnymi humoru i autoironii, na tematy bardzo ludzkie i uniwersalne. „Prywatna wyspa” to zapiski przemyśleń człowieka, który już „sam nie wie, czego chce”. Czy trawa naprawdę jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu?

To pytanie Lordofon stawia sobie zarówno w singlu, jak i na nadchodzącej płycie, na której pan Hiroszima mocuje się z przeniesieniem zespołu do nowej, nieznanej dla nich dotąd, wręcz zakrzywionej rzeczywistości. Finał tej współpracy poznamy już w październiku, na kiedy zaplanowana jest premiera trzeciego albumu studyjnego duetu. Po drodze fanów czeka jeszcze sporo okazji do tego, by dać się porwać do wykreowanego przez zespół, immersyjnego świata Hiroszimy. Więcej szczegółów wkrótce.